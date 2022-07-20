نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منصة التدريب الصيفي 1443 وأهدافه في المقال التالي
عمر شويل - جدة التسجيل في منصة التدريب الصيفي 1443 وأهدافه، التدريب الصيفي للمعلمين من أهم البرامج التي تقدمها وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، خلال فترة الإجازة الصيفية، سوف نعرض تفاصيل تسجيل المعلمين في منصة التدريب الصيفي للمعلمين.
التسجيل في منصة التدريب الصيفي 1443
يمكن للمدرسين إجراء عملية التسجيل لمنصة التعلم الصيفية لعام 1443 هـ إلكترونيًا عن طريق تسجيل الدخول إلى منصة التعلم، ثم يتم تنفيذ الخطوات التالية:
- انقر هنا للوصول إلى منصة التعلم الصيفية عبر الإنترنت.
- يحتاج المعلمون إلى إنشاء حساب جديد على الموقع.
- إدخال المعلومات والبيانات التي يطلبها الموقع، وهي بيانات أساسية لنظام نور، هذه البيانات هي كما يلي:
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- أدخل اسم المستخدم الخاص بك.
- كلمة السر.
- أعد إدخال رمز التحقق المرئي.
- يحدّث البيانات التي يتم تحديثها على الموقع.
- يتم اختيار برنامج التدريب الصيفي من البرامج المعروضة على الشاشة.
- انقر فوق رمز البحث.
- انقر فوق رمز التسجيل للسماح للمدرسين بالتسجيل في الدورة التي يريدون تسجيلها.
- أخيرًا، تحتاج إلى النقر فوق أيقونة إرسال الطلب.
طباعة شهادة التدريب الصيفي للمعلمين
تعد طباعة شهادة التدريس الصيفية هي الخطوة الأخيرة في البرنامج وسيتم التقدم بطلب للحصول عليها بعد إكمال ما يقرب من 80٪ من إجمالي وقت البرنامج.
يجب أن يكون المعلمون مسجلين رسميًا، بالإضافة إلى اجتياز تقييم البرنامج.
يمكنك القيام بذلك لإصدار شهادة، عبر تتبع الخطوات التالية:
- في البداية عليك الدخول إلى منصة التدريب الصيفي.
- بعد ذلك، عليك تسجيل جميع المعلومات والبيانات اللازمة للمنصة من خلال نظام نور.
- بعدها سوف يشارك المعلمون في برنامج تدريبي، حيث سجلوا وعملوا للمدة المطلوبة.
- ثم، عرض جميع التفاصيل المعلنة. وشروط الدورة.
- ستعرض الشاشة شروط الاستخدام التي يجب عليك قراءتها والموافقة عليها.
انقر فوق مربع التصنيف.
- بعد ذلك، يتم العمل على تقييم محتوى الدورة التي أخذها المعلم.
- بعدهايتم العمل على تقييم بيئة التعلم والمدربين.
- تحقق من جميع البيانات والمعلومات التي تم إدخالها للتأكد من صحة الإملاء.
- في النهاية، انقر فوق حقل الطباعة.
- ثم قم بتحديد عملية طباعة شهادة PDF.
رابط التسجيل للدورة الصيفية للمعلمين 1443
أطلقت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية منصة إلكترونية للتدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية.
أهداف التدريب الصيفي للمعلمين
يهدف برنامج التدريب الصيفي إلى تحقيق العديد من الأهداف منها:
- إعداد وتجهيز البرامج العامة والفردية الهادفة إلى تلبية احتياجات ومتطلبات المعلمين.
- إدراك دورهم في تزويد المعلمين بالخبرة الكافية ليتم ترقيتهم.
- توفير فرص عمل وافرة للمقيمين المتعلمين.
- إعداد دورات وبرامج لتحسين فعالية المعلم والاستعداد للعام الدراسي القادم.
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