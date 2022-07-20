تخصصات تقبل نسبة 70 في القدرات السعودية هذا العام 1443 – 1444

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تخصصات تقبل نسبة 70 هذا العام حيث بعد العديد من التساؤلات التي وردت من قبل الطلاب السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي فسوف يتم توضيح أبرز التخصصات الجامعية التي تسمح بنسبة سبعين في اختبار القدرات في الكثير من الجامعات في المملكة العربية السعودية، ويُعد اختبار القدرات بمثابة اختبار أساسي لابد من مرور خريجي الثانوية العامة، من أجل الالتحاق بالجامعة في المملكة.
تخصصات تقبل نسبة 70
توجد مجموعة مختلفة من الجامعات في الدولة السعودية تقبل دخول الطلاب الجامعة بـ نسبة ٧٠ في القدرات، وهي متمثلة في الآتي:
جامعة الملك سعود بن عبد العزيز:
- تخصصات صحية بنسبة ٣٠٪ في الثانوية العامة + ٣٠٪ من القدرات العامة + ٣٠٪ من الاختبار التحصيلي.
- التخصصات الإنسانية والعلمية بنسبة ٦٠٪ في الثانوية العامة + ٢٠٪ من الاختبار التحصيلي + ٢٠٪ من القدرات العامة.
جامعة حائل:
- كليات المسار العلمي للطلبة والطالبات، وذلك بنسبة ٤٠٪ في الثانوية العامة+ ٣٠٪ من القدرات العامة+ ٣٠٪ من الاختبار التحصيلي.
- كليات المسار الاداري للطلاب فقط، وذلك بنسبة ٦٠٪ للثانوية العامة+ ٤٠٪ القدرات العامة + ٣٠٪ التحصيلي.
- كليات المسار الاداري طالبات فقط، وهي بنسبة ٤٠٪ للثانوية العامة+ ٣٠٪ القدرات العامة+ ٣٠٪ الاختبار التحصيلي.
جامعة الإمام محمد بن سعود:
- تخصصات العلوم الصحية، وهي بنسبة ١٥٪ للثانوية العامة+ ٢٠٪ للقدرات العامة + ٤٠٪ للاختبار التحصيلي + ١٥٪ اختبار كفايات اللغة الإنجليزية
- باقي تخصصات الجامعة، وهي ٦٠٪ للثانوية العامة+ ٢٠٪ للاختبار التحصيلي+ ٢٠٪ للقدرات العامة.
كيفية معرفة درجة اختبار القدرات العامة
من الممكن معرفة نتيجة اختبار القدرات الطالب عن طريق اتباع التالي:
- الذهاب إلى رابط مركز القياس من قياس ومن ثم متابعة الخطوات واستخراج النتيجة الرسمية.
اقل نسبة تحصيلي تقبل بالجامعات
من الجدير بالذكر أن هناك اختلاف في قبول الجامعات في المملكة العربية السعودية من عام لآخر لاختبار القدرات بـ اقل نسبة، ويشار إلى أن آلية قبول الطلاب لا تكون أقل من القيمة المحسوبة بالنسبة الموزونة، وهي كما يلي:
- حصول الطالب خريجي الثانوية العامة على ستين بالمائة.
- إلى جانب الحصول على عشرين بالمائة أيضًا من الاختبار التحصيلي.
- بالإضافة إلى عشرين بالمائة لاختبار القدرات العامة GAT.
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