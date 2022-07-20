كيفية الحصول على جواز سفر سعودي للمرأة، يبحث الكثيرون عن طريقة للحصول على جواز سفر نسائي سعودي، جواز السفر هو أحد أهم المعرفات المطلوبة للسفر إلى الخارج، وجواز السفر هو معرف يوضح موقعك الأصلي.

أنت ملزم بتقديم معلومات حول جواز سفرك دون أي مشاكل، بالإضافة إلى ذلك إحضار بعض المستندات والشروط التي تحتاج إلى تأكيدها من أجل الحصول على جواز سفرك والتمكن من السفر إلى الخارج، من خلال موقع ثقفني عبر هذا المقال سوف نوافيكم بكل التفاصيل الخاصة طريقة الحصول على جواز سفر سعودي للمرأة، كذلك الشروط المطلوبة، فابقوا معنا.

كيفية الحصول على جواز سفر سعودي للمرأة

قدمت المملكة العربية السعودية للمواطنين بعض الخطوات البسيطة التي يمكن اتباعها للحصول على جواز سفر سعودي إلكترونيًا لتوفير الوقت والجهد، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:

أولاً، تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حساب منصة أبشر الخاص بك.

أولاً، تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حساب منصة أبشر الخاص بك. بعد ذلك قم بتسجيل الدخول إلى الموقع، وحدد الخدمات الإلكترونية، واختر إصدار جواز سفر.

بعدها أدخل اسمك لاستلام جواز سفرك واستلام تاريخ انتهاء صلاحية جواز السفر وموقع الالتقاط عبر البريد الإلكتروني أو من مكتب الجوازات السعودي.

ثم انقر فوق أيقونة أوافق في قسم شروط الخدمة لتأكيد طلبك.

في النهاية، استخدم إحدى طرق الدفع الإلكترونية التي توفرها منصة أبشر للدفع مقابل الحصول على جواز سفر جديد.

ثم يتم طباعة جواز السفر.

شروط إصدار جواز سفر نسائي في السعودية

وضعت المملكة العربية السعودية بعض الشروط التي يجب على المرأة معرفتها للحصول على جواز سفر، قد تشمل متطلبات جواز سفر المرأة السعودية ما يلي: