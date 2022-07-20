وزارة التعليم السعودية تُوضح موعد عودة المعلمين والإداريين إلى المدارس 1444

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عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن ميعاد عودة الإداريين والمدرسين إلى عملهم، كما أعلنت عن ميعاد عودة الطلاب للمدارس، حيث أعلنت بأن المعلمين والإداريين سوف يعودوا لعملهم مبكراً حتى يتم إعداد المدارس لاستقبال الطلاب، كما أكدت على الالتزام بالمواعيد المحددة، وهكذا تكون وزارة التعليم السعودية تكشف موعد عودة المعلمين إلى المدارس عام 1444 هجريُا.

وزارة التعليم السعودية تُوضح موعد عودة المعلمين والإداريين إلى المدارس

قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن الإعلان عن ميعاد عودة المعلمين لعملهم في كل مدارس المملكة مع بداية السنة الدراسية 1444 هجريًا، كما بينت الوزارة أيضًا أن الدراسة سوف تكون بنظام الثلاث فصول دراسية مثل العام الدراسي السابق 1443 هجريًا.

كما أكدت وزارة التعليم على استمرار التعليم عن بُعد والدراسة الإلكترونية، وأيضًا أوضحت الوزارة أن السنة الدراسية 1444 هجريًا سوف تكون 39 أسبوع مقسمة على الثلاث فصول بحيث كل فصل يتضمن 13 أسبوع، كما أعلنت أن الإجازات الرسمية للطلاب خلال العام الدراسي سوف تكون 56 يوم، أوضحت وزارة التعليم أن ميعاد عودة المعلمين للعمل بالمدارس مرة أخرى سوف يكون يوم الأحد 1/ صفر/ 1444 هجريًا الموافق 28 / أغسطس/ 2002م.

موعد عودة الإداريين إلى المدارس وفقًا لوزارة التعليم السعودية

أوضحت وزارة التعليم السعودية من خلال موقعها الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي عن ميعاد عودة الإداريين لعملهم في التعليم مرة أخرى مع بداية السنة الدراسية الجديدة 1444 هجريًا وانتهاء الإجازة الصيفية.

كما بينت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن اختلاف ميعاد عودة الإداريين لعملهم مرة آخري عن ميعاد عودة المعلمين والطلاب، حيث أكدت أن عودة الإداريين سوف يكون مبكرًا حتى يتأكدوا من إعداد المدارس لتستقبل الطلاب، وسوف يعود الإداريين لعملهم يوم الاثنين 24/ محرم/1444 هجريًا الموافق 22/ أغسطس/ 2022م.

موعد عودة الطلاب إلى الدوام الدراسي حسب وزارة التعليم السعودية

وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية أعلنت اعتمادها التقويم الدراسي الجديد 1444 هجريًا، حيث شمل هذا التقويم ميعاد عودة الطلاب للدراسة مرة أخرى وانتظامهم بالمدارس، كما شمل التقويم أيضًا الإجازات التي سوف يتمتع بها الطلاب خلال الدراسة، كما أوضحت وزارة التعليم أن ميعاد عودة الطلاب للمدارس وبداية الفصل الدراسي الأول سوف يكون يوم 1/صفر/ 1444هجريًا الموافق 28/ أغسطس/ 2022م على أن ينتهي يومي 30 / ربيع آخر/1444 هجريًا الموافق 24/ نوفمبر/ 2022م.