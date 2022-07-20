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عمر شويل - جدة متطلبات وشروط التدريب الصيفي للمعلمين 1443، يهتم العديد من المعلمين في المملكة العربية السعودية بمعرفة مواعيد الحضور والاستفادة من التدريب الصيفي، تعمل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية باستمرار على تقديم العديد من البرامج المهمة التي تعمل فيها، وسوف نوضح تفاصيل التدريب الصيفي للمعلمين بالتفصيل، فابقوا معنا.

متطلبات التدريب الصيفي للمعلمين 1443

وضعت اللجنة التنفيذية بوزارة التربية والتعليم شروطًا معينة لمشاركة المعلمين في برنامج التدريب الصيفي لهذا العام، وهي كالتالي:

يجب أن يكون تسجيل المعلم في البرنامج التدريبي متوافقاً تماماً مع مجال خبرته أو العمل الملتزم به.

يجب على المعلمين الالتزام بكافة متطلبات برنامج التدريب الصيفي والمشاركة فيها جميعًا.

يجب على المعلمين إكمال أو على الأقل حضور جميع ساعات البرنامج من أجل التأهل للحصول على شهادة حضور في برنامج تطوير المعلم الصيفي.

شروط التدريب الصيفي 1443

هناك بعض المتطلبات التي يجب على المتدربين والمعلمين الالتزام بها كجزء من برنامج التدريب الصيفي:

المراسلات بين المجال التخصصي للمتدرب والميدان التدريبي.

يشترط ألا يزيد البرنامج التدريبي عن 30 طالباً.

يجب أن يكون المتدربون أعضاء في نظام التعليم.

التدريب الصيفي للمعلمين 1443

تقرر التدريب لتحسين وزيادة فرص المعلمين بأفضل طريقة ممكنة، يبدأ موسم الصيف يوم الأحد 25 ذي الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022.

ما حدث وفقا لقرار وزارة التربية والتعليم السعودية، فإن البرنامج التدريبي الصيفي سيبدأ بعد عيد الأضحى من يوم الأحد، أول أيام تنفيذ جميع البرامج التدريبية الصيفية. يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنها إجازة العام الدراسي وأن تاريخ انتهاء التعليم الصيفي سيكون يوم الخميس 27 محرم 1444 هـ، الموافق 25 أغسطس 2022 م.

التدريب الصيفي للمعلمين 1443