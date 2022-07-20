نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة مباراة الأهلي والزمالك على النايل سات نهائي كأس مصر الخميس 21 يوليو 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة مباراة الأهلي والزمالك من أكثر المواضيع تداولًا وتساؤلًا بين الناس وعلى مواقع التواصل الاجتماعي هي موعد بث والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لعام 2022م، حيث يعتبر فريا نادي الأهلي والزمالك هما أكبر فرقتين في الدوري المصري على مر الزمان ولم تقل شعبيتهما في أي وقت منذ نشئا الفريقين، ولهما ملايين المشجعين سواء داخل جمهورية مصر العربية أو داخلها ولذلك تمثل هذه المباراة أهمية كبيرة جدًا في نفوس المشجعين لكلا الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك كأس مصر 2022م

من المقرر أن يتم بث مباراة فريقي الأهلي والزمالك في كأس مصر للعام الجاري 2022م على قناة أون تايم سبورت الرياضية.

تردد قناة قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ويأتي تردد قناة أون تايم سبورت كالآتي:-

تردد القناة هو 11861 بمعدل استقطاب رأسي.

نوع القمر الصناعي الخاص بالتردد هو النايل سات.

معدل ترميز القناة هو 27500 ومعامل تصحيح الخطأ هو 6\5.

موعد بث مباراة الأهلي والزمالك كأس مصر 2022م

وكشفت المصادر أن موعد بث مباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر ستكون في يوم الخميس المقبل الموافق الواحد والعشرين من شهر يوليو الجاري 2022م وستكون هي نهائي كأس مصر وسيتم إقامة المباراة على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة ستكون في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لكرة القدم 2022م

حيث انتهى فريق نادي الأهلي المصري بعد فوزه على فريق بتروجيت المصري في نصف النهائي بهدفين مقابل لا شيء بينما فاز نادي الزمالك على مقابله نادي أسوان بهدفين مقابل هدف واحد، وقال المدير النفي للنادي الأهلي ريكاردو سواريز بأنه يتم المفاضلة بين اللاعبين كريم فؤاد ومحمد هاني حتى يتم اختيار أحدهما للمشاركة في تشكيل الفريق الأساسي أمام نادي الزمالك في نهائي الكأس ولا تزال المباحثات حتى الآن مستمرة والانتظار كبير والحماس أكبر لكل من مشجعي الفريقين في مصر والوطن العربي.