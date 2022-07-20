الصحة العالمية: أعداد مصابي كورونا تضاعفت في الأسابيع الماضية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 يوليو 2022 11:27 مساءً - قالت منظمة الصحة العالمية، إن أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم قد تضاعفت في الأسابيع الماضية، محذرا من أن أعداد الوفيات من المنتظر أن تزداد في الأسابيع المقبلة خاصة في ظل وجود سلالات جديدة للفيروس ومنها من لم يتم التعرف عليه بشكل كامل وكذلك احتمالية وجود متحورات لا يعرف مدى تطورها وقدرتها على إحداث الوفيات.

ودعا الدكتور تادروس ادهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء في جنيف، بلدان العالم إلى أن تستعد لمواجهة أي انتشار لفيروس كورونا، وحذر من أن البلدان التي لم تعزز استجابتها تخاطر بشكل كبير خاصة وأن المستشفيات والنظم الصحية في الكثير من البلدان ليست مستعدة.

وناشد مدير عام منظمة الصحة البلدان الاستمرار في إجراء الاختبارات والقيام بعمليات الرصد وإعطاء اللقاحات للفئات المعرضة للخطر مثل المسنين والعاملين الصحيين والمصابين بأمراض مزمنة.

وضمن استراتيجية الخريف لمنظمة الصحة العالمية بشأن كورونا (كوفيد-19)، دعت المنظمة إلى اتخاذ تدابير تشمل إعطاء جرعة معززة ثانية لأي شخص يعاني من ضعف بجهاز المناعة ويبلغ من العمر خمس سنوات أو أكثر، بالإضافة لارتداء أقنعة الوجه في الأماكن المغلقة، وفي وسائل النقل العام، وتحسين التهوية في أماكن كالمدارس والمكاتب.

على صعيد آخر وفيما يخص تطور انتشار مرض فيروس جدري القرود، قال مدير عام منظمة الصحة إن هناك 14 ألف حالة تم الإبلاغ عنها حتى الآن من 70 بلدا وأشار إلى أن معظم الحالات هي من أوروبا، وحذر من أن معظم البلدان لا تمتلك معدات التشخيص وهو ما يصعب من حصر الأعداد الحقيقية للمصابين.

وأكد الدكتور تادروس أن إحدى التحديات في مواجهة جدري القرود هي نقص المعلومات والبيانات، ولفت إلى أن منظمة الصحة تقوم بالعمل مع المرضى والجهات الاجتماعية لتعميم التوجيهات حول التدابير التي يجب اتباعها خاصة مع المجموعات المعرضة للخطر.

ولفت مدير عام المنظمة الدولية إلى أن لجنة الطوارئ الصحية سوف تعقد اجتماعا بدعوة من المدير العام غدا الخميس في جنيف، وذلك لمناقشة ما إذا كان جدري القرود يمثل طارئة صحية تستحق قلقا عالميا.