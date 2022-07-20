طريقة التسجيل في مؤسسة زايد الخيرية لطلب مساعدات مالية تصل ل 10 آلاف وخطوات قبول الطلب

يتساءل الكثير من الاشخاص في دولة الأمارات عن كيفية التواصل مع مؤسسة زايد الخيرية، والتي تعد من أكبر المؤسسات الخيرية التي تقدم الدعم والمساعدة داخل وخارج دولة الأمارات، وهي مؤسسة غير تابعة لأي جه حكومية ، يرجع تاريخ تأسيسها إلى عام ١٩٩٢ على اليد الملك زايد بن سلطان، كما أنه تقدم مشاريع خيرية كبيرة مثل بناء الطرق والمستشفيات، وغيرها من الأعمال، ولذلك يرغب الكثير من الأشخاص داخل وخارج الأمارات بالاستفادة من خدماتها، ونوضح لكم في هذا المقال، كيفية التواصل بمؤسسة زايد الخيرية بطرق مختلفة.

طريقة التسجيل في مؤسسة زايد الخيرية

يبحث معظم الأشخاص خارج الإمارات وداخلها عن كيفية التسجيل مع مؤسسة زايد الخيرية، والتسجيل بها للحصول على المساعدات والدعم الذي تقدمه المؤسسة، ولذلك نوضح لكم رابط مؤسسة زايد الخيرية للتسجيل بها.

أولا يتم الدخول على الموقع الرسمي لمؤسسة زايد الخيرية وهو الرابط الرسمي للتسجيل.

ثانيا يقوم الشخص المتقدم بعمل حساب شخصي له على موقع المؤسسة بالاسم ورقم المرور.

يقوم بإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة منه على الرابط.

بعد ذلك يقوم بالتأكيد على إرسال البيانات، ولابد من إدخال كافة البيانات بشكل صحيح، ثم يضغط على أيقونة الإرسال.

كيفية التواصل مع مؤسسة زايد الخيرية

وبعد أن وضحنا لكم في السطور السابقة خطوات التسجيل في مؤسسة زايد، نتابع معكم أهم طرق التواصل من داخل وخارج الأمارات تسهيلا على الكثير من الأشخاص، وإليكم طرق التواصل موضحة كالتالي.

رقم التواصل مع المؤسسة من خلال أي مكان في العالم هو 0097126577577.