نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بذكريات مواجهة الكبار.. موعد مباراة الجزائر ولبنان كأس العرب للشباب والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الجزائر ولبنان ، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 عامًا ، والتي تستضيفها مدينتي أبها وخميس مشيط في منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية ، خلال الفترة من 20 يوليو وحتى 6 أغسطس 2022 ، يحتضن مساء الخميس 21 يوليو 2022 ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) في مدينة أبها السعودية، فعاليات المواجهة الحماسية والتي تجمع منتخبا لبنان والجزائر ، ضمن المجموعة الثالثة، حيث يمتلك المنتخبان حافزًا كبيرًا من أجل تقديم بطولة تاريخية في مونديال العرب للشباب ، وبخاصة محاربو الصحراء .

نتناول خلال التغطية المقبلة، كل التفاصيل والأخبار والكواليس حول موعد مباراة الجزائر ولبنان والقنوات الناقلة ، إضافة إلى تاريخ مشاركات المنتخبين وإنجازاتهما في بطولة كأس العرب تحت 20 سنة ، إلى جانب تاريخ مواجهات الجزائر ولبنان .

مباراة الجزائر ولبنان

بذكريات مواجهة الكبار، في كأس العرب 2021 التي استضافتها قطر نهاية العام الماضي.

يجدد منتخبا لبنان والجزائر الموعد مع لقاء جديد.

يسعى خلاله الخضر لإثبات أفضليتهم، بعد فوز صعب على شقيقهم اللبناني (2-0).

وذلك في مواجهة الجولة الثانية ضمن المجموعة الرابعة.

والتي مهدت فيما بعد لتتويج بطل أمم أفريقيا 2019 بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخهم.

فيما يسعى رجال الأرز لمحو آثار هزيمة مونديال العرب للكبار.

فضلًا عن الرغبة الكبيرة في تسجيل حضور مشرف في مشاركة ثانية تاريخية للفريق.

بدايةً نستعرض ترتيب المنتخبات الأكثر تتويجًا ببطولة كأس العرب للشباب :

وتلك مجموعات بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا :

وهذا جدول مباريات مونديال العرب للشباب من الافتتاح وحتى النهائي :

نشير إلى أن مباريات اليوم الثاني، ولحساب الجولة الأولى، ستشهد مواجهة ساخنة ومرتقبة أيضًا.

حيث مباراة مصر وعمان لحساب المجموعة الرابعة، والتي يحتضنها ستاد ضمك بخميس مشيط.

المنتخب الجزائري

نستهل تغطيتنا مع منتخب الجزائر للشباب لكرة القدم ، وصيف النسخة الأخيرة من كأس العرب .

والذي خاض البطولة في كل نسخها، كان نصيبه منها، الحصول على المركز الثاني في مشاركتين.