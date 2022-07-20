نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم اقل نسبة في القدرات لدخول الجامعة 1444 تخصصات تقبل تحت 40 بالقدرات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوم كل جامعة من الجامعات في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن كم اقل نسبة في القدرات لدخول الجامعة 1444 من أجل تمكن الطلاب السعوديين من التقديم في إحدى الجامعات السعودية، حيث يُعد اختبار القدرات من أهم الاختبارات التي لابد من تقديمها من قبل كل حاصل على شهادة الثانوية العامة في حال الرغبة في الدراسة بالأكاديمية في الجامعة في المملكة السعودية، حيث تختلف نسبة اختبار القدرات من جامعة لأخرى.

كم اقل نسبة في القدرات لدخول الجامعة 1444

قامت جامعة أم القرى في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن اقل نسبة من اختبار القدرات سواء العلمي أو الأدبي للالتحاق بالجامعة، تكون كالآتي:

جامعة أم القرى مسار اللغة الإنجليزية للطلاب:

نسبة ٢٠٪ لاختيار القدرات.

نسبة ٤٠٪ لكفايات اللغة الإنجليزية.

جامعة أم القرى مسار اللغة الإنجليزية للطالبات:

١٠٪ تكون نسبة الاختبار التحصيلي.

١٠٪ هي نسبة اختبار القدرات، مزيد من الكليات:

كم نسبة القدرات المطلوبة لدخول الطب 1444

من الممكن أن تختلف نسبة اختبار القدرات المطلوب من جامعة لأخرى، ولكن على الأحرى تصبح واحدة، أما النسبة فتكون كما يلي:

نسبة المعدل التراكمي للثانوية العامة هي ٣٠٪.

كما أن نسبة اختبار القدرات العامة إلى ٣٠٪.

بينما درجة الاختبار التحصيلي تكون ٤٠٪.

نسبة القدرات المطلوبة لدخول كلية الهندسة ١٤٤٤

أما بالنسبة للنسبة الخاصة باختبار القدرات المطلوبة من قبل طلاب الشهادة الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكلية الهندسة في أحد الجامعات السعودية، تتمثل في الآتي:

المعدل التراكمي للثانوية العامة يكون ٣٠٪.

أما درجة اختبار القدرات العامة تكون ٣٠٪ أيضًا.

بينما درجة الاختبار التحصيلي تكون ٤٠٪.

الفرق بين اختبار القدرات واختبار التحصيلي

أوضح المركز الوطني للقياس والتقويم في المملكة العربية السعودية الفرق بين كلًا من الاختبار التحصيلي واختبار القدرات، مثل ما يلي:

اختبار القدرات العامة:

الغرض منه معرفة مدى قدرات الطالب في الاستيعاب والفهم وكذلك تطبيق جميع ما درسه في الأعوام الدراسية الماضية.

لا يتم قياس الطالب على المذاكرة فقط، لكن يتم قياس القدرة العقلية أيضًا، من أجل تنمية تلك المهارة أثناء الدراسة.

اختبار التحصيلي: