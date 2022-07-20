اقل نسبة موزونة للقبول في جامعة جدة 1444 هذا العام بعد التحديث عبر وزارة التعليم السعودية

حددت جامعة جدة اقل نسبة موزونة للقبول في جامعة جدة 1444 امام الطلاب في المملكة العربية السعودية، كما أوضحت جامعة جدة السعودية عدة شروط ونسب من أجل القبول في الجامعة، هذا وقد تقوم إدارة الجامعة بإضافة تسب محددة للطلاب الذين يودوا الالتحاق بمجالات الجامعة المتنوعة، ونحن بصدد معرفة هذا الموضوع لاحقًا.

اقل نسبة موزونة للقبول في جامعة جدة 1444

بالنسبة لـ اقل نسبة قد تم اضافتها من أجل القبول في جامعة جدة السعودية للعام الدراسي المقبل، جاءت أقل موزونة تم قبولها جامعة جدة كما يلي:

نسبة ٩٠٪ بالنسبة للمعدل الاعدادي للعلوم الإنسانية بالفرع الكامل.

نسبة ٩٠٪ بالنسبة لمعدل الاعداد العلمي في الفرع الكامل.

كما أن تم اضافة نسبة ٩٠٪ وهو المعدل التحضيري في العلوم الإنسانية بفرع خليص.

أما معدل الاعداد العلمي بفرع خليص هو ٩٢٪.

بينما نسبة معدل الاعداد العلمي بفرع الشرقي هو ٨٢٪.

في حين أن المعدل الاعدادي للعلوم الإنسانية بفرع كامل هو ٨٧٪.

أما المعدل التحضيري في العلوم الإنسانية بفرع خليص هو ٩٠٪.

بالنسبة للمعدل التحضيري للعلوم الإنسانية بفرع الفيصلية هو ٨٣.٥٪.

كما أن معدل الاعداد العلمي بفرع كامل يكون ٨٣٪.

أما معدل الاعداد العلمي بفرع خليص هو ٩٠٪.

كما أن معدل الاعداد العلمي في الفرع الرئيسي ٨٢٪.

شروط القبول في جامعة جدة 1444

توجد عدة شروط قامت جامعة جدة بتحديدها من أجل القبول فيها، وهي كالآتي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة أو ما يوازيها.

التأكد من عدم فصل المتقدم قبل سابق من إحدى الجامعات.

إحضار موافقة من مكان العمل إن وجد.

عدم تقييد الطالب في أي جامعة أخرى.

اعفاء المتقدم الضرير من اختبارات التقييم والتحصيل.

ما هي معايير القبول في جامعة جدة

أعلنت جامعة جدة عن مجموعة من المعايير لقبول الطلاب في تخصصات الجامعة، وهي كالآتي:

معدلات القبول في التخصصات العلمية:

حصول الطالب على ٤٠٪ في الثانوية العامة.

حصول الطالب على ٤٠٪ من الاختبارات العامة.

حصول الطالب على ٢٠٪ من اختبارات التحصيل.

معدلات القبول للتخصصات الإنسانية: