طريقة حساب درجة التحصيلي 1444 ما هي أفضل درجة بالاختبار التحصيلي؟

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عمر شويل - جدة يعتبر الاختبار التحصيلي من الاختبارات الهامة الموجودة بداخل المملكة السعودية، هو اختبار يتم بعد الانتهاء من مرحلة الثانوية العامة يشمل الاختبار ما تم دراسته خلال الثلاث سنوات، يعتبر هذا الاختبار تقيمي مساعد للكليات حيث يساعد في تحديد الطلاب الأنسب لكل كلية، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة حساب درجة التحصيلي 1444.

طريقة حساب درجة التحصيلي 1444

ونظرًا لأهمية نتيجة الاختبار التحصيلي ودرجته، يقوم بهذه المهمة المصحح الآلي الموجود بداخل مركز القياس الوطني السعودي، حيث تكون نتيجة هذا الاختبار نسبة موزونة لا تعتمد على عملية حسابية ذات أرقام نهائية معينة.

ولكنه يقدم نسبة مؤهلة تؤهل الطلاب لدخول الكليات المختلفة، إذ إنه يقيس مدى استيعاب كل طالب لجميع ما درسته خلال الثلاث سنوات بداخل المملكة.

ويعتبر هذا الاختبار التحصيلي اختبار معتمد يلزم إجراؤه لكل الطلاب الذين لديهم رغبة بالالتحاق بالكليات الموجودة بداخل المملكة السعودية.

ما هي أفضل درجة بالاختبار التحصيلي

تعتبر درجة 100 بالمئة هي أفضل درجة في الاختبار التحصيلي، حيث كلما ارتفعت النسبة المئوية التي يحصل عليها الطالب في هذا الاختبار، كلما ازدادت فرصته للالتحاق بالكلية التي يريدها فالكليات مرتبة ترتيب يناسب النسب المئوية الناتجة عن هذا الاختبار.

ومن الضروري التأكيد على أن هذا الاختبار ليس اختبار نجاح ورسوب، ولكنه اختبار يتضمن نسبة مئوية تبين ما تمكن الطالب من تحصيله خلال هذه المرحلة.

كم عدد أسئلة الاختبار التحصيلي

يصل عدد أسئلة هذا الاختبار إلى حوالي 160 سؤال يتم تقسيمهم إلى خمس مجموعات أو خمس اقسام، الوقت المحدد لكل مجموعة هو حوالي 25 دقيقة بحيث يكون الوقت الإجمالي لهذا الاختبار التحصيلي هو ثلاث ساعات، وتعتبر توقيت كافي جدًا للطلاب يضمن لهم الحل والمراجعة الكاملة على كافة الإجابات التي تمت كتابتها.

التسجيل في الاختبار التحصيلي

تعتبر هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية هي الهيئة المسؤولة عن التسجيل في الاختبار التحصيلي لطلاب الثانوية العامة من خلال استخدام هذا الرابط.

كما يمكن لكافة طلاب المرحلة استخدام ذات الرابط للتعرف على موعد الاختبارات ومواد إعلان النتائج، وما هي الفئات الخاصة بكل اختبار، مساعدة وتيسيرًا من الهيئة لطلاب هذه المرحلة في التعرف على كافة المعلومات التي يتساءلون حولها خلال هذا التوقيت.

أقسام الاختبار التحصيلي

يشمل الاختبار التحصيلي اختبارات مناسبة لكل من القسمين الأدبي والعلمي الموجودين بنظام الثانوية العامة السعودي وفيما يلي توضيح لكلا القسمين: