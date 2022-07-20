نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف مستحقات أفراد العائلة الكترونيا من التأمينات والخطوات الصحيحة لتنفيذ الخدمه في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرف مستحقات أفراد العائلة من اهم واحدث الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها حديثا في خلال هذه الأيام. والتي تسال عنها الكثير من المستفيدين. ل1لك أعلنت التأمينات الاجتماعية عن هذه الخدمه عبر صفحتها الرسمية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن العديد من الخدمات الإلكترونية الجديدة والتي يتم الحصول عليها أيضا من المواقع الرسمية. والتي من اهم هذه الخدمات الإلكترونية خدمه التقديم علي الوظائف المساندة عبر وزاره الموارد البشرية ومعرفه شروط وخطوات تنفيذ الخدمه. كما تم الإعلان أيضا عن خدمه الإبلاغ عن الوثائق المفقودة من خلال منصه ابشر ومعرفه الوثائق وخطوات الإبلاغ عنها. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل كما تم الإعلان عنها. ومعرفه الشروط والضوابط عند طلب الخدمه. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح طريقه وكيفيه الحصول علي الخدمه الكترونيا وتنفيذها عبر الموقع الرسمي بالخطوات الصحيحة.

صرف مستحقات أفراد العائلة

أعلنت التأمينات الاجتماعية بالسعودية عن إطلاقها للعديد من الخدمات الإلكترونية التي يتم الحصول عليها من موقعها الرسمي والتي من ضمنها خدمه صرف مستحقات أفراد العائلة. والتي تتيح لجميع المستفيدين لورثه المشترك أو المتقاعد المتوفي في تقديم طلب صرف مستحقات أفراد العائلة بطريقه الكترونيا سهله وبسيطه. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن المستندات المطلوبة تجاه الخدمه وهي شهاده الوفاة و حساب البنكي وهو الأبيان للمستفيد أو الوريث أو الوكيل.

شروط صرف مستحقات التأمينات

كما تم الإعلان أيضا عن اهم الضوابط والشروط التي يجب التأكد من عند طلب الخدمه الكترونيا. والتي نوضحها من خلال النقاط الأتية :

يتم الحصول علي الخدمه عند وفاه صاحب معاش التقاعد أو العجز الغير المنهي أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم.

عند وفاه المستفيد نتيجة إصابة عمل أو بسبب انتكاسه أو مضاعفاتها.

وفاه المشترك وهو علي راس عمل خاضع للنظام. ويجب توافره مده اشتراك لا تقل عن 3 شهور متصله أو 6 شهور متقطعه.

خطوات صرف المستحقات التأمينية للعائله

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه تنفيذ خدمه صرف مستحقات أفراد العائلة الكترونيا. كما سوف نقوم بتوضيحها من خلال الخطوات الأتية :