نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور نتائج التحصيلي 1443 عبر موقع المركز الوطني للقياس وخطوات الاستعلام برقم السجل المدني في المقال التالي
اختبار التحصيلي هو عبارة عن اختبار هام يقام في المملكة السعودية وذلك لدي جميع خريجي من المرحلة الثانوية العامة وذلك في المملكة العربية السعودية ويتم إجراء الاختبار عن طريق الهيئة الخاصة بالتقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية ولذلك ليتم معرفة مستوى كل طالب وهذا عن طريق لجان خاصة يتم وضع هذه اللجان والإشراف عليها أيضًا من خلال وزارة التعليم المتواجدة في المملكة السعودية، وتشمل اختبارات التحصيلي وهي اختبارات في جميع التخصصات النظرية والتخصصات والعلمية، ولأهمية ذلك الاختبار يرغب الكثير جدا من المواطنين في المملكة السعودية التعرف على موعد ظهور النتائج التحصيلية للعام الهجري 1443 وطريقة الاستعلام عن هذه النتائج في خلال السطور التالية.
ظهور نتائج التحصيلي 1443
وبسبب أهمية اختبار التحصيلي عند الكثير من الطلاب ومن أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية، فيرغب الكثير من هؤلاء الطلاب وأولياء أمورهم في هذا الوقت ليتم معرفة الموعد المخصص ليتم ظهور نتائج الاختبار التحصيلي للعام الهجري 1443، وبسس ذلك تم التأكيد من هيئة التقويم التعليمي والتدريبي أن موعد ظهور نتائج هذا الاختبار التحصيلي هو اليوم الأربعاء الذي يوافق يوم 20 من الشهر الميلادي يوليو الجاري لعام 2022 ميلاديا والذي يوافق في الشهر الهجري يوم 21 في شهر ذي الحجة لهذا العام 1443 هجريًا، وتم التأكيد من الهيئة أنه سوف يتم الإعلان عنها في الفترة الأولى والفترة الثانية في هذا اليوم، وتم التوضيح أنه سوف يتم إرسال رسائل نصية لدي الطلاب الذين قاموا بتأدية الاختبار التحصيلي في يوم الخميس الذي يوافق يوم 21 من هذا الشهر يوليو لعام 2022 ميلادي والموافق يوم 22 من هذا الشهر الهجري ذي الحجة 1443 هجريًا.
طريقة الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي من خلال قياس
وتم التوضيح من هيئة التقويم الخاص بالتعليم وبالتدريب موعد ظهور نتائج الاختبار التحصيلي، وكما قامت أيضًا بتوضيح أن النتائج يتم ظهورها من خلال موقع قياس وتم توضيح الرابط الأساسي ووضحت أن النتائج سوف يتم ظهورها من خلال موقع قياس على فور صدور التائج في الموعد المحدد لها، وليتم معرفة نتيجة الاختبار التحصيلي قم بمتابعة الخطوات الآتية:
- نقوم بفتح الموقع الأساسي لدي المركز الوطني للتقويم والقياس “قياس”.
- نقوم بتسجيل رقم السجل المدني الخاص بالطالب وكلمة السر أو كلمة المرور.
- نقوم بالنقر على “الاختبارات”.
- ثم نحدد اختيار “اختبار التحصيلي”.
- ثم سوف تظهر لك نتائج الاختبار التحصيلي.
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