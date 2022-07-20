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عمر شويل - جدة الاستعلام عن موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1443 برقم الهوية يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن موعد صرف المساعدة المقطوعة، ويعد برنامج المساعدة المقطوعة الذي اطلق من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هو دعم مالي لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط وذلك بهدف تحسين مستواهم الاقتصادي والقدرة علي تلبية حاجاتهم الضرورية للمعيشة، وقد جاء هذا ضروريا لمساعدة المواطنين لكي يعيشوا حياة كريمة بعد ما تعرضه له من سوء لحالتهم المادية بسبب جائحة كورونا، وما نتج عنها من تدهور في المستوى الاقتصادي علي مستوى العالم عامة والمملكة خاصة، و قد تحدد موعد صرف المساعدة المقطوعة في منتصف كل شهر هجري ، حيث تسعى وزارة الموارد البشرية إلى تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 انطلاقاً من رؤية المملكة 2030.

الاستعلام عن موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1443 برقم الهوية

يستطيع جميع المستحقون للمساعدة المقطوعة الاستعلام عن موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي عن طريق خدمة علي شبكة الأنترنت خصصت من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة الأتية :

أن يقوم المستعلم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. على المستعلم إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة به أو رقم طلب المقطوعة. يجب أن يقوم المستعلم بكتابة رمز التحقق البشري الموجود في الصورة. قم بالضغط على أيقونة الاستعلام. سوف يظهر للمستعلم صفحة بها كل ما تم الاستعلام عنه.

خطوات التسجيل في المساعدة المقطوعة 1443

خطوات التسجيل في المساعدة المقطوعة سهلة ومبسطة ويبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، وللحصول علي المساعدة يجب اتباع الخطوات الأتية:

أولا قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. قم بإنشاء حساب جديد لك علي موقع الوزارة. على المتقدم أن يقوم بإدخال جميع البيانات المطلوبة. قم بالضغط علي زر تسجيل الدخول. أن يقوم المتقدم بالانتظار قليلا حتي يرسل له الموقع رابط التأكيد. قم بالنقر علي زر فتح استمارة التسجيل الخاصة بالمساعدة المقطوعة وادخل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. أدخل جميع المعلومات الخاصة بدخلك ثم أكتب بريدك الإلكتروني.

شروط الحصول على المساعدات المقطوعة

هناك العديد من الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية للمستفيدين من المساعدات المقطوعة، وفيما يلي أبرز تلك الشروط:

ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عاما. ثم أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية السعودية. أن يكون مقيمًا داخل المملكة العربية السعودية لمدة ثلاثة شهور على الأقل. ثم يجب لا يتعدى راتب المستفيد من المساعدات المقطوعة عن الحد المسموح به. ألا يزيد راتب المستفيد الأعزب عن 3000 ريال سعودي. ثم ألا يزيد راتب المستفيد المتزوج عن 8680 ريالاً سعوديا. لا يكون لدى المتقدم سجل تجاري من قبل أي جهة حكومية أو خاصة.

متى تودع المساعدة المقطوعة

وفقاً لما ورد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، والتي ردت على سؤال العديد من المستحقين للمساعدة المقطوعة ، فإن موعد الصرف لا يتحدد للعامة، حيث أن هنالك اختلاف في مواعيد الصرف من مستفيد لآخر، ولكن في حال أن تم إيداع المقطوعة فيمكن للمستفيد الحصول عليها في الشهر التالي بعد تقديم الطلب وتلقي الرد، وذلك ما سيتم إعلامه للمتقدم من خلال أحد قنوات التواصل التي تم أضافتها في الطلب.

المستندات الخاصة بالتقديم على المساعدة المقطوعة

يوجد بعض المستندات التي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديدها من خلال الضمان الاجتماعي، وذلك حتى يستطيع المواطن الحصول على المساعدة المقطوعة، وسوف نتعرف على المستندات الخاصة بالتقديم عن طريق النقاط التالية:

يجب على المواطن المتقدم تقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة الخاصة به. ثم يلزم على المتقدم إحضار بيان يحتوي على كافة التفاصيل المتعلقة بالدخل الشهري الخاص به. إحضار مستند يثبت محل إقامة المواطن بالتفصيل. والذي يقع في نطاق حدود مكتب الخدمة. ثم يمكن للمواطن تقديم أي مستند من المستندات التالية: عقد الإيجار، صك ملكية عقار، فاتورة كهرباء.

والجدير بالذكر أن طريقة وشروط الحصول علي المساعدة المقطوعة 1442متاحة أيضا من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتعتبر مقطوعة الضمان الاجتماعي من أهم برامج الحماية الوطنية التي تقدمها الوزارة داخل المملكة العربية السعودية وذلك سعيا منها في تحقيق كافة سبل الراحة وتحسين مستوى المعيشة للمواطن السعودي.