نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات جهاز Xiaomi 12S والعيوب الموجودة بالجهاز والسعر في المقال التالي

قامت شركة شاومي إعلانها بشكل رسمي عن إصدار جهاز Xiaomi 12S والذي يعتبر أحدث وأصغر جهاز في هذه السلسلة والذي يتميز بأنه يحتوي على مجموعة من المميزات الأكثر من رائعة التي جعلته من أفضل الأجهزة في المجموعة، ففيما يلي نوضح لكم مزايا الهاتف والمواصفات الموجودة به. مواصفات جهاز Xiaomi 12S الشاشة بحجم ٦.٢٨ بوصة.

تردد ١٢٠ هرتز .

الشاشة من نوع أموليد.

الشاشة محمية بطبقة حماية غورلا.

نظام التشغيل أند رويد ١٢.

معالج سناب دراغون كوالكوم ٨ النواة.

يوجد ٤ إصدارات من هذا الجهاز من حيث الذاكرة الصلبة وأيضا الذاكرة العشوائية فيأتي بذاكرة ١٢٨ جيجا بايت مع ذاكرة ٨ رام،إصدار ٢٥٦ جيجا بايت وذاكرة عشوائية ٨ وأيضا ١٢ جيجا بايت رام ، في حين تأتي نسخة ٥١٢ جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية ١٢ جيجا بايت رام .

الكاميرا الخلفية ثلاثية مختلفة الدقة وفتحة العدسة ومدعمة بوجود فلاش من نوع LED ثنائي , والكاميرا الأمامية واحدة بفتحة عدسة 2.5 f وتأتي بدقة ٣٢ ميجا بيكسل .

سماعات استريو.

يوجد به مستشعر البصمة أسفل الشاشة .

البطارية تأتي بسعة ٤٥٠٠ ملي أمبير من نوع ليثيوم غير قابلة للإزالة.

يدعم هذا الجهاز ٣ أنواع من الشحن وقدرات مختلفة حيث يدعم الشحن السريع بقوة ٦٧ واط وأيضا الشحن اللاسلكي بقوة ٥٠ وات مما يضمن الوصول إلى ١٠٠ % خلال أقل من ساعة للشحن السريع واللاسلكي وأيضا يدعم الشحن العكسي بقوة ١٠ واط. عيوب جهاز Xiaomi 12S على الرغم من ذاكرة الكبيرة والمتعددة فجهاز يأتي بأنه لا يدعم تركيب ذاكرة إضافية كارت ميموري.

لا يدعم تشغيل راديو fm من خلاله.

غير داعم لوجود منفذ من نوع ٣.٥ ملم والذي يستخدم في تشغيل سماعات الأذن العادية. سعر هاتف Xiaomi 12S السعر يختلف على حسب النسخة الخاصة بالذاكرة في نسخة ١٢٨ جيجا بايت مع ٨ جيجا رام يأتي بسعر ١١٢٥٠ ألف جنيه مصري.

سعر نسخة ٢٥٦ جيجا بايت ومعه ٨ جيجا رام ١٢.٢٥٠ ألف جنية مصري.

نسخة ٢٥٦ جيجا مع ذاكرة عشوائية ١٢ جيجا بايت رام ١٣٢٥٠ ألف جنية مصري.

سعر نسخة ٥١٢ جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية ١٢ جيجا بايت رام ١٤٥٠٠ ألف جنية مصري . عمر شويل - جدة مواصفات جهاز Xiaomi 12S والعيوب الموجودة بالجهاز والسعر - ثقفني

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