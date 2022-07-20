بعثة الأمم المتحدة بالعراق تدين الهجوم الإرهابى فى دهوك

وأعربت البعثة، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، عن خالص تعازيها لأسر الضحايا وتمنت للجرحى الشفاء العاجل.
وقالت إن المدنيين يعانون مرة أخرى من الآثار العشوائية للأسلحة المتفجرة، وبموجب القانون الدولى، ينبغى ألا تكون الهجمات موجهة ضد السكان المدنيين، داعية إلى إجراء تحقيق شامل لتحديد الظروف المحيطة بالهجوم، وأكدت ضرورة احترام سيادة جمهورية العراق وسلامته الإقليمية فى كل الأوقات.
وحذرت الممثل الخاص للأمم المتحدة فى العراق جينين هينيس-بلاسخارت، فى إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن، من أن يصبح القصف بالقذائف والصواريخ هو الوضع الطبيعى الجديد للعراق.
وقالت :" هذه طريقة خطيرة للغاية لتعزيز المصالح وهى طريقة تزيد من إضعاف الدولة العراقية"، وحثت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق كافة الأطراف على وقف هذه الانتهاكات دون أى تأخير.
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