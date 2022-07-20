شيرمان تنسق مع الأمين العام لدائرة العمل الخارجى الأوروبى حول دعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - تحدثت نائبة وزير الخارجية الأمريكى ويندى شيرمان، اليوم الأربعاء، مع الأمين العام لدائرة العمل الخارجى الأوروبى ستيفانو سانينو، لمواصلة تنسيقهما الوثيق بشأن مجموعة واسعة من التحديات العالمية، بما فى ذلك دعم أوكرانيا ومحاسبة روسيا على عمليتها العسكرية غير المبررة.





وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس فى بيان نشر على موقع الخارجية الأمريكية أن شيرمان وسانينو ناقشا الجهود المشتركة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى للتخفيف من تأثير العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا فيما يخص الأمن الغذائى العالمى وأسعار الطاقة. وأضاف برايس أن شيرمان أكدت دعم الولايات المتحدة للتكامل الأوروبى الأطلسى لدول غرب البلقان، بما فى ذلك دفع عملية انضمام ألبانيا ومقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبى. وتابع "كما تعهدت شيرمان بمواصلة التعاون الوثيق من خلال الحوار بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى بشأن الصين، فضلا عن المشاورات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى حول منطقة المحيط الهادئ".

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