قيس سعيد يشكر نظيره الجزائر على سرعة الاستجابة بإرسال إمدادات إخماد الحرائق

جاء ذلك خلال المكالمة الهاتفية التى تلقاها الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون من نظيره التونسى، اليوم الأربعاء، حسبما أعلنت الرئاسة الجزائرية فى بيان.
وبحسب البيان، ثمن الرئيس التونسى، خلال هذه المكالمة، روح "الأخوة والتضامن الدائم بين الشعبين الشقيقين".
كانت الجزائر، بناء على طلب تونس، قد أرسلت فى الساعات الأول من صباح اليوم، طائرتى إطفاء تابعة للقوات الجوية، وكذلك 20 شاحنة إطفاء تابعة للحماية المدنية للمساهمة فى إطفاء الحرائق التى شهدتها تونس منذ أمس.
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