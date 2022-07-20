العالم اليوم - الكاظمي يندد بـ"انتهاك سيادة" العراق إثر قصف "تركي"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 يوليو 2022 09:21 مساءً - ندّد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأربعاء، بارتكاب "القوات التركية مجددا انتهاكا صريحا وسافرا للسيادة العراقية"، إثر قصف استهدف منطقة سياحية في إقليم كردستان في شمال العراق، وأودى بحياة مدنيين وفق السلطات المحلية.

وأضاف الكاظمي في تغريدة على حسابه في تويتر أن "العراق يحتفظ بحقّه الكامل بالرد على هذه الاعتداءات وسيقوم بكل الإجراءات اللازمة لحماية شعبه وتحميل الطرف المعتدي كل تبعات التصعيد المستمر".

وفي أعقاب الحادث، أرسل رئيس الوزراء وفدا إلى المنطقة المستهدفة، بقيادة وزير الخارجية فؤاد حسين.

وذكر مسؤولون أكراد عراقيون، الأربعاء، أن غارات جوية تركية قتلت 8 سائحين في شمال العراق وأصابت أكثر من 20 شخصا.

وضربت 4 صواريخ على الأقل منطقة ساحلية في مديرية زاخو بإقليم كردستان، وفق ما قاله رئيس بلدية المنطقة، مشير محمد، لوكالة أسوشيتد برس، وكان كل الضحايا من العراقيين.

وعادة ما تشن تركيا غارات جوية على شمال العراق، كما أرسلت فرق قوات خاصة لدعم هجماتها التي تستهدف عناصر من حزب العمال الكردستاني المحظور.