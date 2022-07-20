العالم اليوم - فيديو.. مقتل 8 سائحين في "غارات" على شمال العراق

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 يوليو 2022 09:21 مساءً - ذكر مسؤولون أكراد عراقيون، الأربعاء، أن غارات جوية "تركية" قتلت 8 سائحين في شمال العراق وأصابت أكثر من 20 شخصا.

وضربت 4 صواريخ على الأقل منطقة ساحلية في مديرية زاخو بإقليم كردستان، وفق ما قاله رئيس بلدية المنطقة، مشير محمد، للأسوشيتد برس، وكان كل الضحايا من العراقيين.

وأظهرت لقطات فيديو لحظات الرعب بين السائحين، بعد الضربات، بينما ظهر بعض المصابين والضحايا في المنطقة السياحية.

ويتجه مئات السياح العراقيين إلى إقليم كردستان من الجنوب خلال شهور الصيف الحارة بسبب اعتدال الجو نسبيا. والمواقع السياحية في زاخو قريبة من قواعد عسكرية أقامتها تركيا.

وأرسل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وفدا إلى المنطقة بقيادة وزير الخارجية فؤاد حسين.

وعادة ما تشن تركيا غارات جوية على شمال العراق، كما أرسلت فرق قوات خاصة لدعم هجماتها التي تستهدف عناصر من حزب العمال الكردستاني المحظور.

ويعتبر هجوم الأربعاء الأول من نوعه الذي يقتل فيه سياح ضمن هجمات تركيا المتكررة على المنطقة، وفقا لمسؤولين.

وفي أبريل، شنت تركيا آخر هجماتها باسم عملية "المخلب - القفل" في أنحاء من شمال العراق، ضمن سلسلة من العمليات عبر الحدود التي بدأت في 2019 للتغلب على حزب العمال المستقر في مناطق جبلية من شمال العراق.