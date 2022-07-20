طرد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في مالي

طرد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في ماليطرد المجلس العسكري الحاكم في مالي المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للسلام "مينوسما" بعد اتهامه بنشر معلومات غير مقبولة حول قضية احتجاز جنود من ساحل العاج في مالي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الحكومة المالية في بيان صحفي لها، القول: إنها أبلغت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة دانييلا كروسلاك بقرار باماكو دعوة أوليفييه سالغادو المتحدث باسم مينوسما لمغادرة الأراضي المالية في غضون 72 ساعة.

واتهم البيان كروسلاك بأنه نشر معلومات غير مقبولة حول قضية احتجاز 49 جنديا من ساحل العاج منذ أكثر من أسبوع في باماكو

