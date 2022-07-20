بوريطة يؤكد على أهمية القطاع الخاص كرافعة للشراكة بين أمريكا وإفريقيا

وأضاف "بوريطة" خلال كلمته فى افتتاح الدورة الـ 14 لقمة الأعمال الأمريكية - الإفريقية التى تعقد بمدينة مراكش بالمغرب خلال الفترة من 19 إلى 22 يوليو الجارى ، أن انعقاد هذه القمة يعكس دلالات متعددة تتمثل فى تجسيد التزام المغرب الكامل، تحت قيادة الملك محمد السادس، بانتمائه الطبيعى لإفريقيا وحرصه على مواكبة استقرارها وتنميتها الاقتصادية المستدامة.
وأشار "بوريطة" إلى تميز العلاقات المغربية - الأمريكية بقوتها وغناها وريادتها على المستوى الإفريقى ، موضحا أن المغرب يعد الدولة الإفريقية الأولى والوحيدة التى لها اتفاق للتبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح "بوريطة" أنه بفضل ما تزخر به القارة الإفريقية من رأسمال بشرى وموارد طبيعية، فإنها تمتلك من المؤهلات ما يرفع من قدرتها على مواجهة الأزمات ويمكنها من تعزيز سيادتها فى القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية الكبرى كالصحة والأمن الغذائى والطاقة والبنيات التحتية.
وقال إن تنظيم هذا الحدث فى المغرب يعد تكريسا لدور المغرب كبوابة لإفريقيا وحلقة وصل مع شركائها العالميين، كأوروبا والولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية، وذلك لما تحظى به المغرب من ثقة ومصداقية على الصعيدين القارى والدولى.
وأكد "بوريطة" أن إفريقيا تزخر بشراكات مع العديد من الفاعلين الدوليين وأن نجاح تلك الشركات لا يقاس إلا بحجم المشاريع الملموسة التى تنتج عنها، وبأثرها الفعلى على مسارات التنمية فى دول القارة.
وأوضح أن الملك محمد السادس أكد فى العديد من المناسبات أنه إذا كان شمال المغرب يمثل حلقة وصل مع الشركاء فى أوروبا، فإن أقاليمه الجنوبية مؤهلة اليوم لتكون منصة للعلاقات المغربية-الإفريقية-الأمريكية، خاصة على المستوى الاقتصادى.
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