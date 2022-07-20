الصين: ارتفاع ضحايا وجرحى الانفجار الغازى فى تيانجين إلى 17 شخصا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الحكومة المحلية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن 4 أشخاص لقوا مصرعهم وأُصيب 13 آخرون فى انفجار غازى دمر جزءً من مبنى سكنى فى بلدية تيانجين، مشيرة إلى أن الانفجار، الذى وقع فى ناحية بيتشن، أدى إلى محاصرة عدد من السكان وإلحاق أضرار فى جزء من ثلاثة طوابق بالمبنى، وأن جهود البحث والإنقاذ انتهت بعد العثور على آخر ثلاثة أشخاص فى الساعات الأولى من صباح اليوم، موضحة أن التحقيقات لا تزال جارية.

وكانت وسائل إعلام رسمية فى الصين قد أفادت، فى وقت سابق من اليوم، بمصرع شخص واحد على الأقل وإصابة 12 شخصا آخرين إثر انفجار للغاز، فى مبنى سكنى مكون من ستة طوابق فى مدينة تيانجين الساحلية.