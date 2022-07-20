جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأربعاء، الهجوم الإرهابى الذى استهدف عناصر من قوات الشرطة العراقية فى محافظة صلاح الدين شمال البلاد، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن يدين الهجوم الإرهابى ضد القوات الأمنية بالعراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.