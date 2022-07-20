بوتين: عدم إعادة كندا لتوربينات ضخ الغاز يعود لرغبتها بغزو السوق الأوروربية

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن كندا ترغب فى دخول السوق الأوروبية بما تملكه من نفط وغاز، مشيرا إلى أن هذا هو سبب عدم إعادة هذا البلد لتوربينات ضخ الغاز الطبيعى إلى روسيا.





وقال "بوتين"، خلال منتدى"أفكار قوية لعهد جديد"، اليوم الأربعاء: "ماكينة تحتاج إلى صيانة دورية، وكندا لا تعيدها، لأنهم فرضوا عقوبات على شركة "غازبروم"، مع أن المصنع ملك لشركة "سيمينز" الألمانية.

وأضاف الرئيس الروسى: "سأقول لكم لماذا فعلت كندا ذلك، لأنها منتجة للنفط والغاز وتخطط لغزو السوق الأوروبية"، مشيرا إلى أن قرار كندا بتأجيل عودة التوربينات الخاصة بشركة خط أنابيب الغاز "التيار الشمالى" ليس قرارا سياسيا ولا علاقة له بالعملية الروسية الخاصة فى أوكرانيا.

وكانت شركة "غازبروم" الروسية خفضت منذ منتصف يونيو الماضى ضخ الغاز عبر خط " التيار الشمالى" بنحو 60 فى المائة بسبب مشاكل صيانة توربينات الغاز فى محطة "بورتوفايا" الروسية ورفض السلطات الكندية إعادة المعدات بعد صيانتها هناك.

يُذكر أن السلطات الكندية أدرجت قطاعات التعدين وبناء الماكينات والنقل إلى قائمة الصناعات الروسية الخاضعة للعقوبات على خلفية النزاع فى أوكرانيا.

وباتت قائمة العقوبات الكندية على روسيا، تضم تصدير المعادن الحديدية وإنتاج المنتجات المعدنية الجاهزة وأجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات والبصريات والمعدات الكهربائية ووسائل النقل، بما فى ذلك النقل البرى وأنابيب خطوط نقل النفط والغاز، ومنعت كندا كذلك تقديم بعض الخدمات الصناعية لقطاعات النفط والغاز والكيماويات وبناء الماكينات فى روسيا.