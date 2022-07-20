مجلس الشيوخ البولندى يوافق على انضمام فنلندا والسويد لحلف ناتو

جدة - نرمين السيد - وذكر "راديو بولندا" أنه بموافقة المجلس على التشريع سيتسنى للرئيس أندريه دودا الموافقة على انضمام الدولتين للحلف، مشيرا إلى أن التشريع سبق أن حصل على موافقة الغرفة الأدنى من البرلمان "مجلس النواب".

وكانت دول الحلف وقعت فى 5 من يوليو الجارى بروتوكول انضمام السويد وفنلندا للناتو، وهى الخطوة التى لا زالت بانتظار تصديق كافة الدول أعضاء الحلف.