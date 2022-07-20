وزيرا خارجية النمسا والتشيك يؤكدان تضامن وسط أوروبا مع أوكرانيا

وقال "شالينبرج"، فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أن زيارته ونظيره التشيكى إلى كييف تأتى كإشارة تضامن من وسط أوروبا مع أوكرانيا، لافتا إلى أنه يجب عمل كل شيء لإنهاء هذه الحرب مضيفا بالقول "السلام يجب ألا تمليه عليه روسيا بالتأكيد".
وأوضح "شالينبرج"، أنه زار كييف قبل وقت قصير من اندلاع الحرب مع نظرائه من جمهورية التشيك وسلوفاكيا، مشيرا إلى أنه فى ذلك الوقت كان لا يزال هناك أمل فى الدبلوماسية.
وقال الوزير: "إن دعم أوكرانيا يصب فى مصلحتنا أيضًا" موضحا أن الجميع بحاجة إلى عالم يطبق فيه القانون الدولى ويتم إعلاء سيادة القانون متعهدا بمواصلة النمسا تقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا.
ومن جانبه، توجه وزير خارجية أوكرانيا بالشكر إلى نظيره النمساوى على دوره فى الاعتراف بوضع أوكرانيا كمرشح لعضوية الاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى أن النمسا - كدولة محايدة - لا يمكنها تقديم أسلحة مثل جمهورية التشيك وهو يتفهم ذلك.
واعتبر الوزير الأوكرانى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين كان مخطئًا عندما اعتقد أن أوكرانيا لا تستطيع الدفاع عن نفسها وأن الغرب لن يقف إلى جانب أوكرانيا، لافتا إلى أن أوروبا يجب أن تجعل نفسها مستقلة عن الطاقة الروسية من أجل مصلحتها الخاصة.
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