العالم اليوم - مخزون النفط الاستراتيجي الأميركي يهبط لأدنى مستوى في 37 عاما

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 يوليو 2022 06:21 مساءً - قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء إن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبط بخمسة ملايين برميل الأسبوع الماضي إلى 480.1 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 1985.

وأضافت الوكالة الحكومية أيضا إن إنتاج النفط الأميركي تراجع بمقدار 100 ألف برميل يوميا على مدار الأسبوع المنتهي في 15 يوليو إلى 11.9 مليون برميل يوميا، أدنى مستوى له منذ أوائل يونيو.

وكانت تلك المرة الأولى التي يهبط فيها الإنتاج لأسبوعين متتاليين منذ أواخر يناير.

وذكرت إدارة معلومت الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي في حين زاد مخزون البنزين.

وأظهرت بيانات الوكالة أن مخزونات الخام هبطت 446 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 15 يوليو إلى 426.6 مليون برميل، بينما كان محللون شملهم استطلاع أجرته رويترز قد توقعوا زيادة قدرها 1.4 مليون برميل.

وارتفع مخزون الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 1.1 مليون برميل.

وأظهرت البيانات أن مخزونات البنزين الأميركية ارتفعت 3.5مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 228.4 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 71 ألف برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.3 مليون برميل إلى 112.5 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تزيد 1.2 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 891 ألف برميل يوميا إلى 2.76 مليون برميل يوميا.