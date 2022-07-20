نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل الجامعات للطالبات 2022 في السعودية ومواعيد التقديم عبر موقع القبول الالكتروني الموحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر الطلاب في المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت خطوات التسجيل في الجامعات السعودية وذلك بعد بداية العام الدراسي الجديد حيث تهتم حكومة المملكة العربية السعودية بالقطاع التعليمي بشكل كبير بكل المراحل الدراسية خاصة في ما يخص تعليم الطالبات حيث قامت وزارة التعليم بتخصيص عدد من التخصصات للفتيات في مختلف التخصصات الأدبية والعلمية ومن أجل ذلك سوف نعمل من خلال السطور الحالية في توضيح .

كيفية تسجيل الجامعات للطالبات 2022 في السعودية

وهناك عدد من الخطوات التي يجب عليكم أن تقوم بها من أجل التسجيل بشكل صحيح في الجامعات السعودية للفتيات وذلك على النحو الموضح بالأسفل .

يتم تسجيل الدخول إلى الرابط الإلكترونيّ لبوابة القبول الإلكترونيّ الموحد للجامعات السعودية .

اضغطي على كلمة اختيار تسجيل جديد

قومي بكتابة البيانات الخاصة بكى بشكل صحيح بما فيها رقم السجل المدني والهوية ونوع اختبار القدرات ودرجته وغيرها من البيانات ذات الصلة .

قومي بكتابة العام الدراسي وتحديد الجنس وفقا لشهادة الثانوية العامة

يتم الإجابة على كافة الأسئلة بشكل سليم وصحيح

قومي بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بكى

قومي بتأكيد كلمة المرور وكتابة البريد الإلكتروني الخاص بكى وتأكيده مرة أخرى

قومي بكتابة رقم الجوال وتأكيده مرة أخرى .

موعد التقديم على الجامعات السعودية للطالبات

يوضح لنا الجدول المرفق بالأسفل بينا تفصيلي بمخلتف الجامعات في المملكة العربية السعودية التي لا يزال التسجيل متاح ومفتوح فيها حتى الآن

اسم الجامعة موعد التسجيل جامعة عفت: التسجيل لا يزال متاح كلية جدة العالمية: متاح التسجيل جامعة فهد بن سلطان (برنامج التجسير ما بعد الدبلوم): متاح التسجيل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (مسار SAT): لا يزال مفتوح التسجيل كلية البترجي الطبية: التسجيل لا يزال متاح حتى الآن جامعة دار الحكمة: مازال التقديم مفتوحًا. جامعة الأمير سلطان: وينتهي في تاريخ 22/12/1443هـ. جامعة الأعمال والتكنولوجيا: وما زال مفتوحًا. جامعة رياض العلم: ما زال مفتوحًا إلى الآن. جامعة اليمامة: التسجيل فيها من تاريخ 20/11/1443 وما زال مفتوحًا.

شروط التسجيل في الجامعات للطالبات 2022

يجب على الطالبات استيفاء شروط معينة للالتحاق بالكليات والجامعات في المملكة العربية السعودية وذلك على النحو على التالي :-

يجب أن تكون من الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها

يجب أن تكون مدة الشهادة 5 سنوات من تاريخ الحصول عليها

أن يكون هناك تناسب ما بين مجموعة لثانوية العامة ودخول القسم في الكلية

يجب أن تجتاز اختبارات القدرات العادية والعامة.

مواعيد التسجيل للجامعات 1444

تعتبر الدراسة من الأشياء المهمة لدى أي إنسان كون أن التعليم من الأمور الجيدة والجميلة والتي دائما ما يسعى الإنسان من أجل تحقيقها وذلك للارتقاء بالوضع الاجتماعي الخاص به حيث يجبر الشخص نفسه على زيادة معدل ثقافته وتعليم لغات وأشياء جديدة وهو ما يرضى احتياجاته ورغباته ولهذا دائما ما يكون هناك عمليات بحث حول مواعيد التسجيل في الجامعات في المملكة العربية السعودية