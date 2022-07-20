نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات هاتف أيفون 14 برو ماكس iphone 14 Pro Max في جميع الدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات هاتف أيفون 14 برو ماكس تعتبر سلسلة هواتف أبل من أفضل وأذكى أنواع الهواتف على الإطلاق، وذلك لأنها تتمتع بوجود الكثير من المميزات بها مثل الذاكرة الكبيرة والشاشة كبيرة الحجم، كما أن هواتف الأيفون تكون من الأنواع الذي يثق بها المستهلكين من حيث الإمكانيات والمواصفات العالية.

وعلى صعيداً أخر تكون من ماركات الهواتف التجارية المنتشرة في جميع دول العالم وتحقق نسبة عالية من المبيعات، وتعمل الشركة المنتجة على تقديم العديد من الإصدارات في أقل وقت وهذا يساعدها على أن تكون منافس قوي لأي علامة أخرى.

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مواصفات هاتف أيفون 14 برو ماكس في الأسواق

هيا بنا لنتعرف معاً على أهم مواصفات ومزايا هاتف أيفون 14 برو ماكس في الأسواق، كما أنه من أفضل الإصدارات التي قامت بتصديرها شركة أبل إلى جميع دول العالم ومن أهم مواصفتها ما يلي:

متوفر من هاتف أيفون 14 برو ماكس أكثر من نسخة تختلف عن بعضها من حيث الأبعاد الهاتف مثل: 160,8- 78,1- 7,7. كما تمت صناعة هذا الجوال بواجهة من الزجاج تعرف باسم زجاج الغوريلا وصنعت خلفية الهاتف من الزجاج بينما الإطار الخاص به تم صناعته من التيتانيوم. يدعم الجهاز شريحتين اتصال ولكنهم يختلفان عن بعضهما من حيث النوع الأولى منها يطلق عليها nano sim ، أما الثانية فيطلق عليها اسم esim. ومن صفات الهاتف أيضاً انه يقوم بدعم شبكات الاتصال من الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس. يتمتع الهاتف بانه من الأنواع التي تكون ضد الماء والغبار لمدة لا تزيد عن 30 دقيقة ويقاوم الماء حتى 6 أمتار تحت الماء. يوفر هذا الهاتف خدمة الدفع عن بعد عن طريق الماستر كارد والفيزا كارد. ويدعم البلوتوث والوايف اي، يحتوي على سماعات خارجية تكون من نوع ستيريو. وبالإضافة إلى أنه يوجد به ميكروفون خاص يعمل على عزل الصوت إذا كان يوجد صوت صاخب افي المكان الذي يستخدم به الهاتف عند استخدامه في إجراء المكالمات الهاتفية أو الاستماع إلى التسجيلات الصوتية. يمتلك بطارية يصل سعتها إلى 5000 ملل أمبير وتعمل على دعم الشحن السريع وذلك بقوة 25 وات الذي يساعد في شحن الهاتف 100% في مدة لا تزيد عن 40 دقيقة حيث أنها تقوم بدعم الشحن اللاسلكي بقوة 20 واتز وأيضاً الشحن اللاسلكي بقوة لا تقل عن 7,5 وات.

سعر أيفون 14 برو ماكس في الأسواق

هاتف ايفون 14 برو ماكس متوفر بأربع نسخة تختلف على حسب مساحة التخزين، كما أن سعر نسخة الهاتف 256 جيجا بايت في العالم يصل إلى 1100 دولار أمريكي, بالإضافة إلى أن سعره في السعودية 5150 ريال سعودي, وبينما يبلغ سعره 4720 درهم إماراتي, وسعره في مر نحو 23500 جنيه مصري.