رابط موقع النتائج الرسمية والنهائية للمراسلة الخاصة بدورة 2022 بالرقم الوطني

رابط النتائج الرسمية والنهائية للمراسلة الخاصة بدولة الجزائر 2022 بالرقم الوطني ينتظرها المئات من طلاب الجزائر حتى يطمئنوا على نتائجهم خاصة بعد أن اعلن وزير التربية الوطنية في الجزائر موعد أعلان النتائج عبر مؤتمر صحفي عقدته الوزارة قبل أيام قليلة أوضح الوزير من خلال المؤتمر نتائج المراسلة 2022 حيث سيتم من خلاله مناقشة أسماء الطلاب الأوائل وأهم القرارات التي يمكن أن تؤدي إلى نجاح عملية التقديم للاختبار وتصحيحها و مراقبة نتائجها دون أي خطا و أكدت أن أعلان نتائج المراسلة بالجزائر سوف يكون ما بين يوم 1و15جويليه 2022 بالجزائر وسوف تنشر النتائج تدريجيا لجميع الولايات مراعاة لعدم حدوث تزاحم أو ضغط تحميل على موقع الديوان الوطني للتكوين والتعليم عن بعد الموقع الرسمي لنتائج المرشحين عام 2022 ومتاح للطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائج امتحان أثبات المستوى المراسلة 2022 من خلال الرابط الرسمي.

رابط نتائج امتحان أثبات المستوى “المراسلة” 2022 بالجزائر

من خلال الخطوات الأساسية التي سوف نذكرها لكم يجب على الطالب اتباعها لكي يتمكن من استخراج نتائج أثبات المستوى 2022 وتتم بالدخول على البوابة الإلكترونية لموقع الديوان الوطني للتكوين والتعليم عن بعد وهي كما يلي:

الدخول على موقع الديوان الوطني والتكوين والتعلم عن بعد. ثم اختار نتائج المراسلة لامتحان أثبات المستوى. اكتب رقم التسجيل الخاص بالطالب في الخانة المخصصة له. رقم التسجيل عباره عن 11 رقما و موجود أيضا في أستمارة التسجيل في المراسلة. يجب على الطالب تحديد الولاية التي يعيش بها. حدد السنة الدراسية والتي تكون 2022. الضغط على خيار عرض النتائج سوف يتم تحميل النتيجة خلال ثواني قليلة. في حال لم يكن الرابط متوفرا هذا يدل على أن النتائج لم يتم الكشف عنها بعد أو هناك مشاكل اخرى مثل نتيجة الضغط المستمر على الموقع من قبل الطلاب لمعرفة نتائجهم. وسوف يقوم الموقع باستظهار النتيجة على عدة مراحل وحسب الولايات بالتدريج بهدف التقليل من الضغط المتزايد على الموقع أثناء استعلام الطلاب على نتائجهم.

كيفية سحب كشف نقاط المراسلة 2022 بالجزائر

للعلم.. يتوجب على الطالب سحب كشف نقاط المراسلة بعد الإعلان عن النتائج لأنه من الضروري سوف يحتاج إليها الطالب في عملية التسجيل الموسم القادم.

من الواضح أن امتحان المستوى هو مجموعة من الاختبارات يجتازها جميع المسجلين في الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد “المراسلة” وهو الامتحان الذي يحدد مصير المرشح للانتقال إلى مستوى اعلي أو الرسوب.

نتائج امتحانات المستوى دورة 2022 سوف يتم الإعلان عنها بالتدريج حسب المراكز.

من خلال هذا الجدول بالأسفل سوف نذكر لكم تاريخ أعلان النتائج حسب كل مركز من مراكز الديوان وكل مركز يضم اكثر من ولاية:

من خلال هذا الجدول بالأسفل سوف نذكر لكم تاريخ أعلان النتائج حسب كل مركز من مراكز الديوان وكل مركز يضم اكثر من ولاية: فيبدأ أعلان النتائج بداية من يوم الاثنين 18 جويلية وذلك في ولايات (أدرار – الأغواط – باتنة – سطيف – الجلفة – المدية – تمنراست – تسسليت – قسنطينة ).

يوم الثلاثاء 19 جويلية يتم أعلان النتائج بولايات (بمسكرة – نيزي وزو- سعيدة – بشار – عين الدفلي – تيارت – عنابة – مستغانم – سوق أهراس).

ويتم أعلان النتائج بباقي الولايات خلال يوم الأربعاء 20 جويلية وهي ولايات (الجزائر – بجاية – تلمسان – وهران – سكيكدة – ورقلة – شلف – تبسة – الواد).

نتائج امتحان المستوى برقم التسجيل

أشدت محركات عمليات بحث مكثفة من قبل الطلاب لمعرفة نتائج امتحان المراسلة لعام 2022 أثبات المستوى في الجزائر وقد أتاح موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين نتائج امتحانات أثبات المستوى دورة مايو 2022 والخاصة بالطلاب الذين اجروا امتحان المراسلة ليتمكنوا من التعرف على نتائجهم حيث يتوجب على جميع المترشحين الراغبين في الاطلاع على نتائج امتحان أثبات المستوى 2022 الدخول على موقع النتائج والقيام بيت خال البيانات المطلوبة والخاصة برقم التسجيل وتاريخ الميلاد وطبع الاستدعاء.