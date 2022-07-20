نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الرسمي” رابط لاستخراج نتائج الصف التاسع سوريا 2022 moed.gov.sy في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض معكم رابط لاستخراج نتائج الصف التاسع سوريا 2022، حيث زاد البحث من الطلاب والطالبات السوريين في جميع الأنحاء عن النتائج الخاصة بهم، وخاصة بعدما أعلنت وزارة التربية السورية منذ ساعات قليلة عن أسماء أوائل الطلاب والطالبات في شهادة البكالوريا التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، ونتابع معكم أعزائنا المتابعين كافة الطرق التي يمكنك استخراج النتيجة الخاصة بك، وهذه الطرق هي برقم الاكتتاب، وحسب المدرسة، وحسب الاسم وحسب المحافظة والقطر، فتابعوا القراءة حتى نهاية المقال حتى تستفيدوا.

نتائج التاسع 2022

وقد أدى الطلاب والطالبات امتحانات الصف التاسع الخاصة بهم في جميع أنحاء سوريا، أو في خارج سوريا عبر امتحانات السفارة، وهذا كان سواء النظام الذي يتعلمون به التعليم الأساسي أو الإعدادية الشرعية، حيث ستظهر نتائج كل منهما في نفس الوقت، وأكبر دليل على ذلك أن وزارة التربية والتعليم السورية نشرت أسماء الأوائل في التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في وقت واحد.

وسنتابع معكم نتائج البكالوريا 2022 في الفقرات القادمة بكل سهولة ويسر، وهذا بكافة الطرق التي تم الإعلان عنها وبالروابط الرسمية أعزائنا المتابعين، وفي حالة اذا كنتم تواجهون أزمة انقطاع الانترنت أو مشاكل تقنية تمنعكم من الحصول على نتائجكم في موعدها، فاتركوا لنا تعليقا في الأسفل به رقم الاكتتاب، وسنستخرج لكم النتائج بأنفسنا، وهذا حصريا في موقع ثقفني.

رابط لاستخراج نتائج الصف التاسع سوريا 2022

وسنتعرف معكم على 3 طرق يمكنكم الوصول بها إلى النتائج الخاصة بهم، وهذا سواء كمنت من التعليم الأساسي أو الإعدادية الشرعية، فتابعوا الفقرات القادمة بعناية أعزائنا من سوريا الحبيبة:

نتائج التاسع حسب رقم الاكتتاب

ويمكنكم استخراج النتائج برقم الاكتتاب وهذا عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية الرسمية، وهذا كما سنتابع معكم أعزائنا المتابعين، ويجب عليكم أن تكونوا حافظين رقم الاكتتاب الخاص بكم، وهذا حتى تستطيعوا استخدام هذه الطريقة، واذا لم تكونوا حافظينه ستنتقلون إلى الطريقة التالية، فتابع:

اذهب إلى صفحة الحصول على النتائج حسب رقم الاكتتاب عبر اللينك moed.gov.sy.

اختر المحافظة التي امتحنت بها، ثم اكتب رقم الاكتتاب.

بعدها انقر على أيقونة البحث.

نتائج الصف التاسع 2022 حسب الاسم

وأما في حالة اذا كنت نسيت رقم الاكتتاب أو ضاع منك، فلا داعي للقلق، يمكنك معرفة النتيجة بالاسم الخاص بك، وهذا عبر هذه الخطوات أيضا:

اذهب إلى صفحة الاستعلام حسب الاسم عبر الضغط هنا.

اختر المحافظة، اكتب اسم الطالب واسم الابط والنسبة.

ثم انقر على ابدأ البحث.

وستظهر لك النتيجة فورا وهذا في حالة اعتمادها.

واذا لم تظهر عاود مرة اخرى، او اترك لنا تعليقا وسنخرجها لك وقت ما يتم الإعلان عنها.

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