نتائج التاسع 2022 حسب الاسم أو رقم الاكتتاب سوريا moed.gov.sy

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عمر شويل - جدة نتائج التاسع 2022 حسب الاسم أو رقم الاكتتاب سوريا الذي ضج محركات البحث في الوقت الحالي بعد إعلان توقيت ظهور نتيجة الصف التاسع سوريا 2022، والذي يوافق اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022، حيث بدأت وزارة التربية والتعليم السورية تفعيل رابط نتائج التاسع 2022، سواء كان الطالب ينوي الحصول على النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم أو من خلال تطبيق نتائج الامتحانات، من خلال الاسم أو رقم الاكتتاب أو بدون رقم الاكتتاب، وهذا ما نقوم بشرحه في هذا المقال عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.

نتائج التاسع 2022 حسب الاسم

يتعرف اليوم الطلاب والطالبات الذين تمكنوا من أداء الامتحانات الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا 2022 بدون رقم الاكتتاب، حسب الاسم فقط من خلال إجراء بعض الخطوات التي جاءت كالتالي:



الدخول إلى رابط وزارة التربية.

اختيار الفرع (أدبي، علمي، شرعي، ……).

الضغط على مربع المحافظات واختيار المحافظة.

تسجيل الاسم الأول.

كتابة اسم الأب.

تسجيل النسبة.

الضغط على أيقونة مربع البحث.

بعد أتمام هذا النقاط البسيطة ستظهر أمامك جميع درجات الطلبة والطالبات لهذا العام الدراسي المنقضي بالتفاصيل.

نتائج التاسع سوريا حسب رقم الاكتتاب

يقدم موقع التعليم السوري طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف التاسع 2022 سوريا من خلال تسجيل رقم الاكتتاب وذلك كالتالي:

التوجه إلي موقع وزارة التربية السورية.

حدد القسم من أعلى الصفحة الرئيسية.

اختار المحافظة التي أديت فيها الامتحان.

قم الآن بكتابة رقم الاكتتاب.

الضغط على رمز العدسة.

ستجد أمامك نتائج التاسع سوريا لجميع المواد الدراسية للعام 2022.

نتائج التاسع سوريا موقع وزارة التربية والتعليم

أتاحت وزارة التربية والتعليم السورية أدوات عديدة لحصول الطلبة والطالبات على نتائج الامتحانات بداية من التاسع سوريا مروراً بباقي المراحل الدراسية، من خلال التالي:

تحميل تطبيق نتائج التاسع لأجهزة هواتف الاندرويد.

لأجهزة هواتف الاندرويد. تنزيل نتائج التاسع سوريا 2022 من خلال موقع وزارة التربية السورية.

من خلال موقع وزارة التربية السورية. تحميل تطبيق نتائج التاسع سوريا 2022 لأجهزة الآيفون APK.

لأجهزة الآيفون APK. تنزيل نتائج التاسع سوريا بدون رقم الاكتتاب.

تحميل نتائج التاسع سوريا برقم الاكتتاب.

خطوات تحميل تطبيق نتائج الامتحانات

يمكنك من خلال تطبيق الامتحانات الحصول على النتائج النهائية للعام الدراسي المنقضي 2022، عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلي متجر جوجل بلاي أو ابل ستور.

البحث عن تطبيق الامتحانات.

الضغط على تنزيل التطبيق.

تسجيل البيانات.

البحث عن نتيجة الصف التاسع سوريا 2022.

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نتائج التاسع 2022 التعليم الأساسي



عند الدخول إلى رابط نتيجة التاسع 2022 سوريا عبر وزارة التربية السورية وتسجيل بيانات المحافظة ورقم الاكتتاب سيتم ظهور النتيجة موضح فيها كل من التالي:

رقم الاكتتاب.

المحافظة.

الاسم الكامل.

اسم الأم.

المدرسة.

النتيجة.

اللغة العربية.

اللغة الانكليزية.

اللغة الفرنسية.

الاجتماعيات.

الرياضيات.

العلوم والصحة العامة.

التربية الدينية.

المجموع. 55

بلغ عدد الطلبة الذين حققوا الدرجة الكاملة 3100 في التاسع للعام المننقضي 97 طالب، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة النجاح لهذا العام 94%، مما يبين تفوق التلاميذ هذا العام عن العام الماضي في نسب النجاح.

إلي هنا وصلنا للختام، ندعوكم جميعاً بوضع رقم الاكتتاب أسفل هذا المقال للحصول على النتيجة سريعا نتائج التاسع 2022 حسب الاسم أو رقم الاكتتاب سوريا.