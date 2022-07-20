مواصفات وسعر iPhone 14 Pro Max‎ أيفون 14 برو ماكس أسعار الأيفون في جميع الدول

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عمر شويل - جدة سعر ومواصفات آيفون 14 برو ماكس شهدت الفترة الأخيرة ارتفاع مؤشرات البحث عن الإصدار الجديد من شركة أبل الأمريكية وهو آيفون 14 برو ماكس، الذي يعد واحداً من الهواتف الذكية عالية الجودة والتقنية والمواصفات، والتي يريد العديد من عملاء أبل تحديداً في التعرف عليه عن قرب، خاصةً أنه يمتاز بالعديد من المميزات التي أعلنت عنها الشركة المنتجة، وفي السطور القادمة نتعرف أكثر على سعر ومواصفات آيفون 14 برو ماكس.

مواصفات وسعر هاتف أيفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max‎ أسعار الأيفون في جميع الدول

مواصفات آيفون 14 برو ماكس

البحث عن أسعار هواتف آيفون لا يتوقف في الفترة الأخيرة، وهذا يرجع إلى المميزات التي تتوفر في هذا الهاتف، وبمجرد أن تم إصداره في الأسواق حاز على شهرة كبيرة، ومن المتوقع في الفترة القادمة أن يتم إطلاق هاتف أحدث في شركة أبل، وهذا يكون في نهاية العام الحالي، ومن المتوقع أيضا أن يحتوي الهاتف على الكثير من المميزات المختلفة التي تساعد في زيادة معدلات الشراء.

يحتوي هاتف آيفون 14 برو ماكس على عدد كبير من المواصفات العامة، والتي يهتم العميل بالبحث عنها، منها:

المستشعرات التسارع. البارومتر. البوصلة. جيروسكوب. التقارب. انواع الحماية كلمة السر، والرقم السري. النمط. التعرف على الوجه. مستشعر بصمة الأصابع مدمج في الشاشة. مقاومة الماء والغبار يقاوم هاتف آيفون 14 برو ماكس الجديد الماء والغبار بمعيار يصل IP68 (مقاومة الماء تبلغ 6 أمتار و30 دقيقة تحت الماء). محتويات علبة الجهاز جهاز آيفون 14 برو ماكس. كابل USB. دبوس إخراج الشرائح. وظائف أخرى المساعد الشخصي Siri. تقنية النطاق العريض UWB. خاصية Apple Pay.

مميزات ومواصفات آيفون 14 برو ماكس

يحتوي هاتف آيفون 14 برو ماكس على عدد من المميزات والمواصفات الهامة، ومنها:

الشاشة: يتميز الهاتف ايفون 14 برو ماكس بشاشة كبيرة بحجم 6.7 بوصة، وهذه الشاشة تغطي معظم واجهة الجهاز مع الثقب الخاص بالكاميرا الأمامية في أعلى وسط الشاشة. تحديث الشاشة: يدعم معدل يبلغ 120 هرتز. الهاتف يأتي مدعوم بشاشة Super Retina XDR OLED بدقة 1284× 2778 بكسل (+FHD). الكاميرا: الهاتف مدعوم بثلاث كاميرات بدقة تبلغ جميعها 12 ميجابيكسل، وهي تدعم تصوير الفيديو بدقة 4k. دقة الكاميرا الأمامية تبلغ 12 ميجابيكسل وفتحة العدسة F/2.2. الرام: ذاكرة الوصول العشوائي تبلغ 6 جيجابايت. معالج الهاتف: هو معالج Apple A16 Bionic بدقة تصنيع 4 نانومتر. شبكات الهاتف: يدعم شبكة 5G وهي شبكة اتصالات الجيل الخامس الحديثة والتي قد تصل سرعتها إلى 3.7 جيجابايت. مقاومة الماء والغبار: يبلغ معيار مقاومة الماء والغبار في الهاتف IP68. الشحن السريع: يدعم الهاتف الشحن السريع للبطارية بقوة تصل إلى 20 وات. مستشعر بصمة: يزود آيفون 14 برو ماكس بمستشعر بصمة الأصابع الذي يأتي مدمجاً في الشاشة.

بصفتك مستخدمًا جديدًا لجهاز iPhone ، يعد تطبيق Spark email أحد التطبيقات التي يجب أن تمتلكها يسهل هذا التطبيق استخدام البريد الإلكتروني على نظام هاتف Apple الخاص بك والذي قد يبدو معقدًا للوهلة الأولى يقدم هذا التطبيق ميزة تسمى “الصندوق الذكي” والتي تجمع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك من جميع المصادر لعرضها لك تلقائيًا.

عملاء Apple قد ينتهي الأمر بشراء طرز جديدة خاطئة بسبب عدم القدرة على التمييز بين أسماء الهواتف سيوفر iPhone 14 Pro Max كاميرا خلفية ثلاثية ، على عكس iPhone 14 Plus ، الذي يحتوي على كاميرتين فقط في الخلف ، ونماذج iPhone العادية التي تتميز أيضًا بكاميرا مزدوجة في الخلف.

سعر آيفون 14 برو ماكس

توقعات المبيعات تتماشى مع توقعات محللي السوق يعتقد العديد من المحللين أن الجيل التالي من iPhone يمكن أن يتفوق على صناعة الهواتف الذكية العالمية إذا تعرضت الاقتصادات الكبرى للركود على الرغم من الانخفاض العام في الطلب على الهواتف الذكية إلا أن أبل أبلت بلاءً حسنًا من حيث المبيعات لا تزال الشركة تبيع هواتف iPhone 13 ، على عكس التباطؤ في مبيعات iPhone الذي بدأ في يوليو مع اقتراب إطلاق خط الهواتف الجديد.

من المتوقع أن يبلغ سعر آيفون 14 برو ماكس حوالي 1200 دولار أمريكي يمكنك معرفه سعره بتحويل الدولار لعمله بلدك، وتشتمل علبة الهاتف على جهاز iPhone 14 pro max، وكابل توصيل USB، وعلبة الهاتف مشمول معها الضمان.

تطبيقات ايفون

يعد Bitwarden مفيدًا مدير كلمات مرور فريدًا لأنه يحافظ على كلمات المرور الخاصة بك بأمان في تطبيقاتك حتى تتمكن من الرجوع إليها متى احتجت إليها ليس ذلك فحسب ، بل يمكنك حفظ معلومات أخرى مثل بطاقات الائتمان لمساعدتك على التسوق بأمان إن الشيء العظيم في هذا البرنامج هو أنه مجاني تمامًا يمكنك أيضًا مزامنة كلمات المرور مع الأجهزة الأخرى كما أنه ينشئ بسرعة كلمات مرور قوية لمواقع الويب برنامج رائع ومفيد يستحق المراجعة بالتأكيد.

أنواع إصدارات هواتف الآيفون 14 iphone

من المحتمل أن تصدر شركة آبل جهاز آيفون 14 في شهر 9 لعام 2022 وذلك في جميع الفروع المعتمدة في جميع انحاء العالم ومن الإصدارات التي ورد الحديث عنها هذه الإصدارات: