ارتفاع إصابات جدري القرود حول العالم إلى 14 ألف حالة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 يوليو 2022 05:22 مساءً - ارتفع عدد حالات الإصابة بجدري القرود حول العالم إلى 14 ألف حالة، وذلك بحسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، إن المنظمة أكدت 14 ألف إصابة بمرض جدري القردة في جميع أنحاء العالم فضلا عن خمس وفيات بالمرض في أفريقيا.

ويعتبر جدري القرود من أمراض العدوى الفيروسية النادرة المشابهة للجدري البشري.

وكانت أول إصابات لجدري القرود قد سجلت في جمهورية الكونجو الديمقراطية في سبعينيات القرن الماضي.