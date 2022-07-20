قديروف يشبه سلوك قادة بعض الدول الغربية بـ”نباح الجراء الفارغ”



حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 يوليو 2022 05:22 مساءً - شبه رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، تصرفات قادة بعض الدول الغربية بـ"نباح الجراء الفارغ"، حيث فرضت هذه الدول عددا غير مسبوق من العقوبات ضد روسيا التي لم تحقق شيئا.

وقال قديروف: "التفكير قبل التنفيذ هو رفاهية لا تتوفر لدى بعض القادة الغربيين. من كان يظن أن كمية غير مسبوقة من العقوبات ضد روسيا لن تفعل شيئا على الإطلاق. الشعب لم يتمرد، وأسعار البنزين لم ترتفع ورفوف المتاجر مليئة بالمواد الغذائية".

وأكد أن أكثر شيء يشبه تصرفات بعض هؤلاء القادة هو نباح الجراء الصغيرة الفارغ، على الرغم من أنهم لا يستحقون مثل هذه المقارنة.