بوتين: فكرة المليار الذهبى استعمارية وعنصرية

جدة - نرمين السيد - وصف الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، فكرة الهيمنة الكاملة لـ "المليار الذهبى" بأنها فكرة عنصرية واستعمارية بطبيعتها، مشيرا إلى أنها تُقسم الشعوب إلى درجة أولى ودرجة ثانية.





وقال الرئيس الروسى، خلال كلمه فى منتدى "أفكار قوية للعصر الجديد"، اليوم الأربعاء: "يفتقد نموذج الهيمنة الكاملة لما يسمى بالمليار الذهبى لأية عدالة، فلماذا من بين كل سكان الأرض يجب أن يهيمن هذا "المليار الذهبى" على الجميع ويفرض قواعد سلوكه الخاصة عليهم؟". وتابع بوتين:" أن هذا النموذج يقوم ويستند على أوهام استثنائية ويقسم الشعوب إلى صنف أول وصنف ثانى، وبالتالى فهو عنصرى بطبيعته واستعمارى جديد من حيث الجوهر"، لافتا إلى أن عقيدة العولمة الموجودة فى أساس هذا النموذج، والتى يزعم بأنها ليبرالية، أخذت تكتسب بشكل متزايد سمات الشمولية التوتاليتارية التى تكبح البحث الإبداعى وتقيد الإبداع التاريخى الحر، ومؤكدا أن النظام العالمى الحالى أحادى القطب يعيق التنمية العالمية.

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