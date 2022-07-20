إسبانيا تسجل أكثر من 500 وفاة بسبب موجة الحر

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكى، لقى أكثر من 1700 شخص حتفهم فى إسبانيا والبرتغال، على مدار الأسبوع الماضى، بسبب موجة حر قياسية تضرب أوروبا.
يشار إلى أن القارة العجوز كانت قد سجلت ارتفاعاً غير مسبوقاً فى درجات الحرارة وسط انتشار واسع لحرائق الغابات وتحذيرات أممية من مخاطر التغييرات المناخية وغياب الحلول الفعالة لمواجهة تلك الظاهرة.
وبحسب وسائل الإعلام الدولية، تجاوزت درجات الحرارة فى بعض الدول الأوروبية 40 درجة مئوية، الأمر الذى أسفر عن نشوب الحرائق التى دمرت مئات الغابات وأضرت بالمحاصيل، فضلا عن وفاة الآلاف من المواطنين.
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