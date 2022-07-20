مستشار الأمن الكورى الجنوبى يأمل فى زيادة تطوير العلاقات الثنائية مع أمريكا

جدة - نرمين السيد - وذكر المكتب الرئاسى فى كوريا الجنوبية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن "كيم" التقى اليوم الأربعاء بالسفير الأمريكى الجديد فى سول "فيليب جولدبيرج"، حيث أعرب "كيم" عن أمله بأن يكون وصول السفير الأمريكى الجديد فرصة لتسريع جهود البلدين لتحقيق رؤية التحالف الاستراتيجى العالمى الشامل التى اتفق عليها الرئيس الكورى "يون سيوك-يول" والرئيس الأمريكى "جو بايدن" خلال قمتهما بسول فى شهر مايو الماضى.
وطالب "كيم" السفير الأمريكى بالعمل على تنمية العلاقات بين البلدين ليس فقط فى مجالات السياسة الخارجية والأمن التقليدية ولكن أيضا فى مجال الأمن الاقتصادى.
من جانبه، أكد "جولدبيرج" أنه سيعمل بجد من أجل تطوير التحالف الاستراتيجى العالمى الشامل بين البلدين، بالنظر إلى أن هذا التحالف هو أساس الاستقرار ليس فقط فى شبه الجزيرة الكورية ولكن فى المنطقة بأسرها.
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