لافروف: العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا كانت ضرورة حتمية

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف:" إن العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا كانت حتمية ولا مناص منها، لأن قضية سكان دونباس ظلت بلا إجابة لسنوات عديدة"، متسائلا إلى متى سيستمر استهزاء كييف بالتفكير السليم.





وأضاف "لافروف"، اليوم الأربعاء: "بالنسبة للأحاسيس والمشاعر، التى مررت بها عندما تم الإعلان عن هذه العملية، فهى تتلخص فى أن هذه العملية الخاصة كانت ضرورة حتمية"، مؤكدا شعوره بالارتياح منها. وتابع وزير الخارجية الروسى: "خلال سنوات كثيرة جدًا لم نتمكن من الإجابة، وهو إلى متى يمكن السماح بالاستهزاء من الحس السليم، ومن الشعب و من قرار مجلس الأمن و كل ما ارتبط به ".

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