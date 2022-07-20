مقتل وإصابة 31 شخصا نتيجة قصف لمدينة دهوك شمالى العراق

جدة - نرمين السيد - وأوضحت خلية الإعلام الأمنى العراقى، فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" أنه فى تمام الساعة 13:50 تعرض مصيف قرية "برخ" فى ناحية "دركار" التابعة لقضاء زاخو فى محافظة دهوك بكردستان العراق إلى قصف مدفعى عنيف أدى إلى مقتل 8 مواطنين وجرح 23 آخرين جميعهم من السياح المدنيين وتم إخلائهم إلى قضاء زاخو.

وأعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى اليوم صدور توجيه من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى بإيفاد وزير الخارجية ووفد أمنى إلى منطقة القصف فى دهوك وزيارة الجرحى.

وقال رئيس الخلية اللواء سعد معن - فى تصريح لـ"واع" إن الكاظمى أوفد وزير الخارجية ونائب قائد العمليات المشتركة وسكرتيره الشخصى وقائد قوات حرس الحدود إلى مكان القصف للتحقيق بالحادث وزيارة الجرحى.

ومن جانبه، دعا رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق فى حادثة القصف فى دهوك.. وقال الحلبوسى - فى تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" : "لا ينبغى أن يكون العراق ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية والصراعات الخارجية، ويدفع لأجلها العراقيون فواتير الدماء بلا طائل".. داعيا الحكومة إلى اعتماد كافة السبل لحفظ البلاد وحماية أبناء الشعب.