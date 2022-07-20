تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة فى التشيك

جدة - نرمين السيد - وذكر راديو "براج الدولى" أن التحذير يستمر من اليوم الأربعاء، وحتى غد الخميس، إذ من المتوقع أن تتخطى درجات الحرارة 36 درجة.

وتابع الراديو بأن أمس الثلاثاء، كان أحد أسخن الأيام التى تشهدها البلاد خلال العام الجارى، إذ تخطت الحرارة 35.2 درجة فى عدد من المراصد.

يشار إلى أن العديد من دول أوروبا تشهد ارتفاعا كبيرا فى درجات الحرارة فى الوقت الحالى، مما أسفر عن اشتعال الكثير من حرائق الغابات فى إسبانيا والبرتغال وغيرها.