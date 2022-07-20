بوتين: وقف ضخ الغاز عبر «نورد ستريم1» ليس مرتبطا بالحرب

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين، إن "وقف ضخ الغاز عبر نورد ستريم 1 ليس مرتبطا بالحرب، وإنما بتأخر وصول توربينات من كندا".
يشار إلى أن شركة النفط الروسية "غازبروم"، كانت قد أعلنت الإثنين الماضى، توقف إمدادات الغاز فى خط "نورد ستريم 1" لأسباب خارجة عن إرادتها.
وشهدت أوروبا انخفاضًا فى إمدادات الغاز الروسى، وسط ارتفاع تكاليف الطاقة، بعد أن أدت العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا إلى فرض عقوبات غربية كاسحة على موسكو.
ويخضع "نورد ستريم 1" حاليًا للصيانة السنوية المخطط لها، والتى كان من المقرر أن تكتمل فى 21 يوليو.
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