العالم اليوم - استبعاد محرز وحكيمي.. قائمة 3 نجوم لأفضل لاعب بإفريقيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 يوليو 2022 04:18 مساءً - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) القائمة النهائية للمرشحين الثلاثة، لجائزة أفضل لاعب بإفريقيا، قبل يوم من إعلان الفائز.

وأعلن "الكاف" القائمة النهائية للمرشحين، وحصرتها بين 3 نجوم، وهم السنغاليين ساديو ماني وإدوارد مندي، والمصري محمد صلاح.

ويعتبر النجم السنغالي ساديو ماني الأقرب لتحقيق الجائزة، خاصة بعد قيادته منتخب بلاده للقب كأس أمم إفريقيا والتأهل لمونديال 2022.

واستبعدت القائمة 7 مرشحين، وأبقت 3 للقائمة النهائية، ومن ضمن المستبعدين النجم الجزائري رياض محرز والنجم المغربي أشرف حكيمي.

وأعلن بايرن ميونيخ الألماني أن نجمه الجديد ساديو ماني، سيسافر من معسكر الفريق في العاصمة الأميركية واشنطن، إلى العاصمة المغربية الرباط، لحضور حفل التتويج.

وسيقام حفل جوائز الكرة الإفريقية مساء الخميس في الرباط.

وتقل فرص النجم المصري محمد صلاح، بعد فشله بالتأهل لمونديال 2022 مع منتخب مصر، وخسارته نهائي أمم إفريقيا أمام السنغال.