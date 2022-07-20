رئيس وزراء إسبانيا: مصرع أكثر من 500 شخص بسبب موجة الحر فى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 يوليو 2022 03:28 مساءً - أعلن بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا، مصرع أكثر من 500 شخص بسبب موجة الحر التى تضرب البلاد.

يأتى ذلك بينما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، أن الآلاف من رجال الإطفاء يكافحون لاحتواء حرائق الغابات المشتعلة في فرنسا وإسبانيا والبرتغال والتي دمرت مساحات واسعة وتسببت في إجلاء آلاف السكان.

وأجلت السلطات الفرنسية أكثر من 14 ألف شخص من منازلهم بسبب الحرائق وأصدرت تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة، إلا أنها لم تعلن حتى الآن عن حصيلة الإصابات أو الوفيات الناجمة عنها.