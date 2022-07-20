لهيب فى كل مكان.. الطبيعة تقسو على أوروبا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - سجلت أمريكا والقارة العجوز ارتفاعاً غير مسبوقاً فى درجات الحرارة وسط انتشار واسع لحرائق الغابات وتحذيرات أممية من مخاطر التغييرات المناخية وغياب الحلول الفعالة لمواجهة تلك الظاهرة.





وبحسب وسائل الإعلام الدولية، تجاوزت درجات الحرارة فى بعض الدول الأوروبية 40 درجة مئوية، الأمر الذى أسفر عن نشوب الحرائق التى دمرت مئات الغابات وأضرت بالمحاصيل، فضلا عن وفاة الآلاف من المواطنين.

كما اندلع حريق بعد انفجار هائل فى سد هوفر، وهو محطة رئيسية لتوليد الطاقة الكهرومائية على حدود ولايتى أريزونا ونيفادا الأمريكيتين، حيث شوهدت النيران وأعمدة الدخان الأسود تتصاعد من السد بسبب ارتفاع درجات الحرارة.