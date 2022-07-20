لافروف: لا فائدة من المحادثات مع أوكرانيا فى الوقت الحالى

جدة - نرمين السيد - تحدث وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، عن إمكانية عقد مفاوضات بين الجانبين الروسى والأوكرانى بشأن العملية العسكرية فى كييف، قائلا، إنه "لا فائدة من المحادثات مع أوكرانيا فى الوقت الحالى".





وكان لافروف، قد أعلن اليوم الأربعاء، أن المهام الجغرافية للعملية العسكرية فى أوكرانيا تغيرت، ولم تعد تقتصر على دونيتسك ولوجانسك.

وأضاف لافروف، بأنه إذا سلّم الغرب أسلحة طويلة المدى لكييف فسنطوّر أهدافنا الجغرافية فى أوكرانيا إلى مناطق أوسع.

يشار إلى أن القوات الجوية الروسية قد أعلنت تدمير منظومة صواريخ هاربون أمريكية الصنع، بمنطقة أوساتوفو فى مقاطعة أوديسا جنوب أوكرانيا.

كذلك، فى مقاطعة أوديسا أيضا قضت القوات الروسية على أكثر من 200 عسكرى أوكرانى باستخدام أسلحة عالية الدقة استهدفت نقطة انتشار مؤقتة للواء 35 مشاة البحرية، كما استهدفت القوات الجوية الروسية مستودعا أوكرانيا لأسلحة الصواريخ والمدفيعة فى سوليدار بدونيتسك، ما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 40 مسلحا فضلا عن تدمير 19 مدرعة.