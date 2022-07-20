العالم اليوم - بالفيديو.. أردوغان يبقي بوتن في الانتظار لـ50 ثانية

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. أردوغان يبقي بوتن في الانتظار لـ50 ثانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 يوليو 2022 03:21 مساءً - ترك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتن في حالة من الانتظار والتململ لمدة 50 ثانية قبيل محادثات جرت بينهما في طهران أمس الثلاثاء، مما دفع وسائل إعلام تركية إلى تشبيه ما جرى بما فعله بوتن معه ومع قادة آخرين في الماضي.

وكان الاجتماع الذي عقد في إيران الأول بين بوتن وزعيم دولة من حلف شمال الأطلسي منذ بدء حرب روسيا وأوكرانيا أواخر فبراير الماضي.

وأظهر مقطع مصور وزعته الرئاسة التركية بوتن واقفا أمام مقعده وعلمي البلدين، ويديه متشابكتين وفمه يتحرك قبل أن تتغير وضعيته بظهور أردوغان ويرفع يديه إلى جنبيه.

وقال أردوغان بينما تبادل الابتسامات مع بوتين وصافحه: "أهلا، كيف حالك، على ما يرام؟"

وعقدت وسائل إعلام مقارنات مع مواقف ترك فيها بوتن قادة عالميين في حالة انتظار، كان أبرزها في موسكو عام 2020 عندما ترك أردوغان في انتظاره لقرابة دقيقتين قبيل اجتماع بينهما.

وتساءل موقع "تي 24" الإخباري الإلكتروني التركي في عنوان "هل كان انتقاما؟"