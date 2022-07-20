[تطبيق نتائج التاسع] moed.gov.sy حسب الرقم رابط الوزارة وأوائل الطلاب 2022 عبر GooGlE PlaY

تطبيق نتائج التاسع والذي يتم تنزيله من جوجل بلاي على الهتف النقال لتيسير استخراج نتائج الطلاب حسب الاسم والرقم، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن تيسير استخراج النتائج للطالب في حال تعذر الحصول عليها من رابط النتائج الرسمي، وجدير بالذكر ن وزارة التربية والتعليم قد أعلنت منذ أيام قليلة عن الإعلان الرسمي عن جميع النتائج في 20 يوليو 2022 وقد قامت الوزارة بالإعلان عن أسماء الأوائل رسميا في عموم المحافظات.

[تطبيق نتائج التاسع] moed.gov.sy حسب الرقم رابط وزارة التعليم وأوائل الطلاب 2022

أعلن السيد وزير التربية والتعليم عن أسماء أوائل الصف التاسع من التعليم الأساسي، وذلك بعد أن قامت كافة المدارس بمراجعة كافة النتائج وحصر أسماء الناجحين من الراسبين، كما تم إعلان أسماء الأوائل ليتم الإعلان عنهم رسميا على الهواء مباشرة عبر شاشة التليفزيون السوري، وقد قام السيد وزير التربية والتعليم بالخروج على الشعب السوري والطلاب بنسب النجاح الكبيرة هذا العام وأيضا تهنئتهم بالنجاح الباهر والتمنيات بمستقبل باهر ومشرق، وقام بالإعلان عن أسماء الأوائل جميعهم، والذين زاد عددهم عن العام الماضي، وقام الموقع بتنزيل أسمائهم رسميا عليه، وتم تفعيل رابط استخراج النتائج.

موعد الإعلان النهائي عن نتائج الطلاب

قام موقع وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن الموعد النهائي لنزول نتائج الطلاب، حيث اقر مساء الأربعاء الموافق 20 يوليو 2022، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الدولة السورية موعد نزول نتائج الطلاب جميعهم على رابط الاستعلام، كما وفرت الوزارة تطبيق للنتائج ليتم الاستعلام عبر الهاتف النقال عنها.

أسماء أوائل الصف التاسع 2022

قامت وزارة التربية والتعليم باعتماد أسماء أوائل الصف التاسع بعد مراجعة النتائج جميعها، وقد أكدت على نجاح عملية التعليم والامتحانات والتصحيح هذا العام، والحرص على أن يأخذ كل طالب حقه من الساعات التي قام بالاستذكار والاجتهاد فيها.

خطوات استخراج نتائج الطلاب (موقع نتائج الوزارة – تطبيق نتائج التاسع)